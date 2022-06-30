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Мурманская область. Арктика (16+)30.06.22 09:15

Противолодочные корабли Северного флота выполнили комплекс стрельб противолодочным оружием в Баренцевом море

29 июня соединение больших противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота во взаимодействии с противолодочной авиацией и одной из подводных лодок в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море выполнило комплекс практических стрельб противолодочным вооружением.

Данное плановое мероприятие боевой подготовки отрабатывалось на завершающем этапе зачётного тактического учения по противолодочной обороне корабельной поисково-ударной группы, в состав которой вошли большие противолодочные корабли «Североморск» и «Адмирал Левченко».

В ходе учения корабельная поисково-ударная группа отрабатывала различные элементы противолодочных задач курса боевой подготовки, в том числе организацию поиска подводной лодки и слежения за ней во взаимодействии с экипажем подводной лодки и противолодочной авиацией - с использованием корабельных противолодочных вертолётов Ка-27.

Моряки-противолодочники в ходе данного выхода в море успешно отработали комплекс упражнений с комбинированным применением различных средств и способов поиска подводных лодок условного противника. Им противодействовала одна из атомных подводных лодок Северного флота.

На завершающем этапе учения экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» выполнил торпедную стрельбу по подводной цели, а экипаж БПК «Североморск» применил по данной цели корабельный противолодочный ракетный комплекс.

Как сообщает пресс-служба СФ, ранее экипажи больших противолодочных кораблей во взаимодействии с противолодочной авиацией Северного флота отработали комплекс мероприятий по поиску, слежению и принуждению к всплытию подводной лодки условного противника, а также выполнили комплекс артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям.

Большие противолодочные корабли проекта 1155 имеют на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения. В последние годы большие противолодочные корабли Северного флота активно используются в ходе выполнения задач дальних походов в Атлантическом океане, Средиземном море, а также при решении задач по защите национальных интересов России в Арктике.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12427307@egNews

 

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