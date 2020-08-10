Противолодочные силы Северного флота провели учение в Баренцевом море

Противолодочные силы Северного флота провели учение по поиску подводных лодок условного противника в ближней морской зоне. В Баренцевом море действовал дежурный корабль – МПК «Снежногорск» и экипаж противолодочного самолёта Ил-38. Управление силами осуществлялось с регионального центра обороной штаба Северного флота.

Лётчики и моряки-противолодочники отработали взаимодействие и тактику поиска подводной лодки условного противника, а также организацию управления под единым командованием и действия по внезапным вводным.

Как сообщает пресс-служба СФ, экипаж малого противолодочного корабля «Снежногорск» выполнил противолодочное маневрирование, отработку слаженности корабельных расчётов при поиске подводной лодки, слежению за ней, принуждению к всплытию и выполнению атаки подводного противника морским минно-торпедным оружием.