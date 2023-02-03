Противолодочные учения Северного флота проходят в Баренцевом море

Экипажи кораблей отрабатывают на морском полигоне поиск и атаку подводных лодок противолодочным вооружением. Помимо этого, военные моряки проведут комплекс стрельб по морским, воздушным и береговым целям. Также во время учений будут отрабатываться связь, противолодочное маневрирование, действий личного состава аварийных партий при борьбе за живучесть на ходу корабля и организации обороны корабля на незащищённом рейде.

Как сообщает rg.ru, на отдельных этапах учения корабли «Брест» и «Снежногорск» будут взаимодействовать с противолодочной авиацией - самолётами Ил-38 и вертолетами Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота.

Напомним, малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск» имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-миллиметровые торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12453102@egNews