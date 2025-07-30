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Мурманская область. Арктика (16+)30.07.25 22:50

Противолодочный самолёт Северного флота Ту-142 выполнил воздушную разведку ледового поля в Арктике

Дальний противолодочный самолёт Ту-142 из состава смешанного авиационного корпуса Северного флота выполнил плановый полёт над нейтральными водами морей Северного Ледовитого океана. Лётчики осуществили воздушную разведку ледовых полей, в том числе в районе архипелага Земля Франца-Иосифа.

Помимо выполнения задач ледовой разведки, лётчики провели воздушную разведку и мониторинг обстановки в Арктике.

Продолжительность полёта экипажа Ту-142 составила около 8 часов.

Как отмечает пресс-служба Северного флота, полёт дальнего противолодочного самолёта Ту-142 Северного флота выполнен в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Выполнению полетов в Арктике предшествует тщательная штурманская подготовка экипажей, с учётом особого географического положения и сложной метеорологической обстановки.

 

 

Фото: https://mil.ru/news/ad16129f-dcf6-4f1e-a086-253d37cf2cea

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