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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.23 22:35

Противолодочный самолёт Ту-142 Северного флота выполнил плановый полёт в Арктике

Противолодочный самолёт Ту-142 армии ВВС и ПВО Северного флота выполнил очередной плановый полёт над нейтральными водами морей Северного Ледовитого океана. Продолжительность полёта экипажа Ту-142 составила более 9 часов.

Экипаж противолодочного самолёта выполнил полёт над акваторией Баренцева и Карского морей, а также южной части Северного Ледовитого океана.

Помимо выполнения задач ледовой разведки, лётчики провели воздушную разведку и мониторинг обстановки в Арктике.

Полёт дальнего противолодочного самолёта Ту-142 Северного флота выполнен в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Выполнению полётов в Арктике предшествует тщательная штурманская подготовка экипажей, с учётом особого географического положения и сложной метеорологической обстановки. Лётные экипажи во время таких полётов существенно повышают уровень натренированности, а также отрабатывают различные вопросы на слётанность экипажей и элементы пилотирования, сообщает пресс-служба Северного флота.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12472130@egNews

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