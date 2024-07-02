Противолодочный самолёт Ту-142 Северного флота выполнил плановый полёт в Арктике

Противолодочный самолёт Ту-142 из состава смешанного авиационного корпуса Северного флота выполнил очередной плановый полёт над нейтральными водами морей Северного Ледовитого океана.

Продолжительность полёта экипажа Ту-142 составила более 7 часов.

Экипаж противолодочного самолёта выполнил полёт над акваторией Баренцева и Карского морей, а также южной части Северного Ледовитого океана.

Помимо выполнения задач ледовой разведки, лётчики провели воздушную разведку и мониторинг обстановки в Арктике.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, полёт дальнего противолодочного самолёта Ту-142 Северного флота выполнен в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Выполнению полётов в Арктике предшествует тщательная штурманская подготовка экипажей, с учётом особого географического положения и сложной метеорологической обстановки. Лётные экипажи во время таких полётов существенно повышают уровень натренированности, а также отрабатывают различные вопросы на слётанность экипажей и элементы пилотирования.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12518912@egNews