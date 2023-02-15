Противоположный пол, политика и дом — о чём ещё шутят на работе

О быте и детях чаще шутят женщины, о взаимоотношениях полов и политике — мужчины. Но чаще всего в рабочее время шутят о работе. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

На работе и шутят про работу: 39% респондентов рассказали, что предметом юмора обычно являются профессиональные обязанности сотрудников, взаимоотношения с клиентами и партнёрами; 3% шутят о зарплате и деньгах; по 2% — о коллегах и руководстве.

По традиции, перенятой у финских лесорубов, с шуток о делах россияне переключаются на гендерную повестку. У 10% основной объект шуток на работе — это отношения мужчин и женщин.

Каждый двадцатый делится с коллективом смешными житейскими ситуациями (5%). О том, что в их команде иронизируют над острыми политическими темами, сообщили 4% опрошенных. 3% рассказали, что с юмором обсуждают быт и распределение домашних обязанностей. 2% шутят о детях и школе, еще 2% делятся с коллегами смешными роликами из интернета. Автомобили, погода, лишний вес являются объектом юмора для 1% респондентов. Еще 1% опрошенных рассказал о любви к анекдотам. 1 из 100 если и шутит, то только о себе. Ещё 10% рассказали о других сюжетах для шуток на работе: упоминались спорт, шоу-бизнес, бессонница, алкоголь, хобби, здоровье, медицина, сложности парковки и проч.

Каждый четвертый (25%) сообщил, что для них запретных тем нет — коллеги шутят буквально обо всем.

О работе, быте и детях чаще шутят женщины, тогда как о взаимоотношениях полов и политике — мужчины.

Время проведения опроса: 12 января — 7 февраля 2022 года.

Фото предоставлено пресс-службой Кольской ГМК.