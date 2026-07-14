Противоречивые итоги 10-летки: реальная цена маткапитала снизилась, стоимость жилья выросла

Жилищная покупательная способность материнского капитала снизилась по сравнению со своим максимальным значением в 2016 году на 38%.

Номинально размер выплаты вырос за этот период с 453,026 тысячи рублей за второго ребёнка до 963,243 тысячи рублей за двух детей в 2026 году, или в 2,1 раза. Но жильё за тот же период тоже выросло в цене - в 3,4 раза. Если в 2016 году маткапитал был эквивалентен 8,4 кв. метрам, то в 2026 году можно было приобрести только 5,2 кв. метра жилья, следует из данных Росстата и Социального фонда России, на которые ссылаются «Ведомости».

Стоит отказаться от принципа помощи только малоимущим и сосредоточиться на прямой помощи всем семьям с детьми, отметил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, мнение которого приводит газета. Например, предоставлять молодым семьям бесплатное муниципальное жильё с возможностью его беспроцентного выкупа, пересмотреть систему налогообложения с учётом иждивенческой нагрузки и регрессией НДФЛ и проч.

Важно помогать матерям совмещать работу и воспитание: расширять ясельные группы с одного года, продлёнки в школах, помощь с организацией и оплатой детского летнего отдыха, считает заведующая международной лабораторией исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова.

Помимо этих мер доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко упоминает поддержку занятости молодых семей, субсидирование государственного арендного жилья многодетных, стимулирование более коротких интервалов между рождениями, улучшение инфраструктуры для семей с детьми и создание привлекательного образа многодетных семей с реализовавшейся матерью.