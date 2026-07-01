Противостояние детского и взрослого миров: областной драматический театр готовит премьеру к новому театральному сезону

Коллектив Мурманского областного драматического театра готовится к 88-му театральному сезону, который стартует этой осенью.

Недавно состоялись черновые прогоны будущей премьеры – спектакля «Лилия и Крокодилы». Над пьесой работают артисты драмтеатра Александр Покатнев и Юрий Луговых.

По сюжету для главной героини Лилии игрушки становятся настоящими друзьями, способными поддержать в любой беде. Воображаемый мир – единственное спасение от страхов и проблем в семье. Девочка растёт, а значит, постепенно утрачивается способность оживлять игрушки.

Сможет ли Лилия повзрослеть, не потеряв друзей? Ответ северяне узнают в октябре. История будет интересна зрителям всех возрастов.

Постановку представят в новом формате, а также в двух вариантах – с разным актёрским составом.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457288668%2Fwall-139605315_33255