Протяженность маршрутной сети общественного транспорта в Мурманской области в этом году выросла на 1129 км

Региональный Минтранс подвёл промежуточные итоги транспортного обслуживания населения в 2022 году. В Мурманской области пассажирские перевозки организованы по 175 маршрутам, из которых 112 обслуживаются по регулируемым тарифам и 63 – по нерегулируемым тарифам.

По обращениям граждан с 1 января 2022 года запущено 2 новых муниципальных маршрута: №30 в Мурманске и №4 в Североморске. Также организованы 5 новых межмуниципальных маршрутов: № 210 «Аэропорт Хибины – Мончегорск»; № 211Р «Никель – Мурманск» (по регулируемым тарифам); №216 «Ковдор – Апатиты (Аэропорт Хибины)»; № 217 «Ковдор – Полярные Зори – Кандалакша»; № 219 «Кандалакша – Полярные Зори – Апатиты (Аэропорт Хибины)».

Протяжённость автобусной и троллейбусной маршрутной сети в Мурманской области – 18412,9 км. Прирост протяженности составил 1129 км (+6,5%).

На основании обращений граждан и оценки складывающегося пассажиропотока, начиная с 1 января 2022 года было увеличено количество рейсов на основных маршрутах, работающих не только в областном центре, но и в других муниципалитетах.

Прирост перевезённых пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 492,6 тысячи поездок (+2,4%).

На 2022-2023 годы уже заключён и находится на исполнении 91 государственный контракт на выполнение регулярных привозок по регулируемым тарифам с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан.

Благодаря внедрению автоматизированной системы учета транспортной работы в пассажирских перевозках выросла дисциплина исполнения расписания перевозчиками. Сократилась потеря рейсов по необъективным причинам, возросла регулярность и снизилось количество отклонений от установленного расписания.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, внедрение системы позволило осуществлять ретрансляцию данных системы навигации об онлайн движении общественного транспорта в приложениях Яндекс Карты и 2ГИС, а также с 1 августа 2022 года запущен портал ТРАНСПОРТСЕВЕРА.РФ.

По поручению губернатора Андрея Чибиса организованы бесплатные медицинские шаттлы к местам лечения: «Ковдор – Мончегорск», «Зеленоборский – Кандалакша», «Видяево – Кола». Ранее сообщение напрямую к больницам из данных муниципалитетов не осуществлялось, и пациенты пользовались проходящим междугородным транспортом.