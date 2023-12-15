Протяжённость освещённых участков федеральных автодорог Мурманской области превысила 80 километров
На участке автодороги «Кола» вблизи посёлка Корзуново подключена система наружного освещения. Вдоль трассы установлены опоры, несущие светодиодные приборы, обеспечивающие дорогу ровным и ярким светом. Теперь даже во время сильных снегопадов участок стал безопаснее как для пешеходов, так и для водителей.
Новая осветительная аппаратура полностью автономна: включение и выключение происходит в зависимости от уровня естественной освещённости. С учетом других освещенных участков, подключенных в этом году (подъезд к Североморску с 14-го по 19-й км), общая протяжённость линий освещения вдоль федеральных автодорог в Мурманской области увеличилась более чем на пять километров, превысив отметку в 80 километров.
Работа по расширению сети освещённых участков федеральных автодорог Мурманской области и Карелии ведётся специалистами ФКУ Упрдор «Кола» в постоянном режиме. На сегодняшний день общая протяжённость освещённых участков федеральных автодорог Мурманской области и Карелии — более 280 километров. Смонтированы и ожидают подключения (работы выполняют организации, оказывающие услуги по техприсоединению к сетям) ещё более семи километров осветительных систем. Ожидается, что в начале наступающего года освещение появится на участке автодороги А-121 «Сортавала» (вблизи примыкания региональной дороги Суоярви-Койриноя, Питкярантский район, Карелия), первом километре подъезда к МАПП «Лотта» и в границах села Тулома на этой дороге (Кольский район, Мурманская область).
Напоминаем, что безопасность на дороге в значительной степени зависит от самих участников движения. По всем вопросам, связанным с содержанием федеральных трасс в Карелии и в Мурманской области, и при внештатных ситуациях на дороге можно обращаться по круглосуточным телефонам территориальных центров учреждения: +7(8142) 44-44-77 (Карелия), +7(8152) 56-78-87, доб. 208 (Мурманская область).
Оперативную ситуацию на федеральных дорогах Карелии и Мурманской области можно отслеживать в разделе официального сайта ФКУ Упрдор «Кола».
Фото: https://gov-murman.ru