Провалились попытки ВСУ прорвать нашу оборону в районах Вербового и Работино на Запорожском направлении – Сергей Шойгу

Сегодня в Москве в Национальном центре управления обороной прошло селекторное совещание Министра обороны РФ с руководящим составом Вооружённых Сил. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «свое выступление генерал армии Сергей Шойгу начал с обстановки в районе специальной военной операции.

«Активными действиями наши войска, – сказал он, – значительно ослабили боевой потенциал противника и нанесли ему серьезный урон. Подразделения Южной группировки отразили все атаки на Соледаро-Бахмутском направлении. Особо отличились военнослужащие 4-й мотострелковой, 11-й десантно-штурмовой и 17-й артиллерийской бригад.

Провалились попытки противника прорвать нашу оборону в районах Вербового и Работино на Запорожском направлении. Успешно выполнили поставленные задачи подразделения 70-го мотострелкового и 56-го десантно-штурмового полков, а также 810-й бригады морской пехоты и 291-й артиллерийской бригады.

На Краснолиманском направлении отличились 55-я мотострелковая бригада и 228-й мотострелковый полк».

«Наши бойцы, – продолжил глава военного ведомства, – действуют смело и решительно, проявляя настоящий героизм. С 1 июня 57-ми объединениям, соединениям и воинским частям присвоены почетные наименования «гвардейские». Двадцать соединений, воинских частей и организаций Вооружённых Сил удостоены орденов Российской Федерации. В наиболее отличившихся подразделениях количество военнослужащих, награжденных государственными наградами, составляет от 50 до 90 процентов».

Далее министр добавил, что медицинское обеспечение личного состава организовано на хорошем уровне. Первая помощь на поле боя оказывается, как правило, в первые минуты после ранения. В непосредственной близости от линии боевого соприкосновения развернуты полевые госпитали, усиленные опытными хирургами из центральных лечебных заведений. Кратно улучшена выживаемость раненых. Благодаря оперативной помощи на поле боя, своевременной эвакуации и высокотехнологичной медицинской помощи более 98% раненых выписываются с выздоровлением. Летальность в госпитальном звене составляет 0,43% и продолжает снижаться. Военные медики проявляют профессионализм и мужество, делают уникальные операции, спасая жизнь и здоровье наших бойцов».

Сергей Шойгу поблагодарил военных врачей и медицинский персонал за добросовестную службу и перешёл к ситуации вокруг Нагорного Карабаха, где в условиях обострения конфликта российский миротворческий контингент продолжал выполнять возложенные на него задачи».

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