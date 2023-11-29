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Мурманская область. Арктика (16+)29.11.23 15:00

Проведён осмотр земельного участка, на котором будет выполнена прокладка сетей теплоснабжения к планируемому к строительству объекта на просп. Героев-североморцев, 15

Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области проведён осмотр земельного участка в целях технологического присоединения к системе теплоснабжения.

В рамках процедуры установления платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО «Мурманэнергосбыт», сотрудниками комитета совместно со специалистами АО «Мурманэнергосбыт» проведён осмотр земельного участка, на котором будет выполнена прокладка сетей теплоснабжения к планируемому к строительству объекта «Нежилое здание», проектируемому по адресу: г. Мурманск, просп. Героев-североморцев, 15.

Совместные рабочие поездки обеспечивают объективность оценки специалистами комитета включаемых в расчёт стоимости подключения расходов на строительно-монтажные работы и оборудование, позволяют выявить возможности оптимизации затрат при реализации технологического присоединения сетевыми организациями.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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