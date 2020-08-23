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Мурманская область. Арктика (16+)23.08.20 08:40

Проведена огромная работа по подготовке к новому учебному году - Александр Лихолат

В последнюю неделю лета на объектах в посёлке Мурмаши, где почти три месяца кипели ремонтные работы, подрядчики наводят лоск. Накануне с рабочим визитом в посёлок прибыли глава Кольского района Андрей Малхасян, глава администрации Кольского района Александр Лихолат и заместитель главы администрации – начальник Управления образования Кольского района Ирина Непеина, чтобы проконтролировать завершение работ.

В центре внимания благоустройство территории рядом с детской поликлиникой на улице Кайкова, детский сад № 12 «Рябинушка» и Мурмашинская школа № 1.

Ныне детское поликлиническое отделение располагается в бывшем здании детской больницы, простоявшем без дела более 20 лет. На капитальный ремонт деньги выделили из областного бюджета 40 миллионов рублей. Внутри всё готово: светлые и просторные помещения радуют глаз. Закуплено новейшее медицинское оборудование, на которое ушло ещё дополнительных 10 миллионов рублей. По соседству с педиатрическим отделением расположился кабинет стоматолога и женская консультация. Они, к слову, уже давно работают. А маленьких пациентов в новом корпусе начнут принимать после окончания работ по благоустройству территории. Их срок завершается 28 августа.

Перед подрядчиком поставили задачу сделать территорию под стать обновлённому фасаду и внутреннему ремонту. Цена вопроса – без малого 3 миллиона рублей, софинансирование местного и районного бюджетов Территория проходная, жителям должно быть комфортно. Рабочие укладывают асфальт, устанавливают бордюрный камень, проводят освещение. Помимо этого, у поликлиники оборудуют парковочные места и оформят зелёную зону. В ходе визита глава районной администрации Александр Лихолат на месте напомнил о необходимости очистить прилегающую территорию от мусора и сухостоя. Вероятнее всего на улице Кайкова в ближайшее время пройдёт субботник.

Во дворе детского сада № 12 «Рябинушка» проверяющих встретила заведующая учреждением Ольга Шалина. В сентябре в отремонтированный детский сад вернутся 107 юных воспитанников.

Объём выполненных работ в учреждении внушительный. Средства, а это 6 миллионов рублей, выделили в рамках реализации программы «Развитие образования». Ремонтировали всё - от кровли до входных дверей в ясельные группы. В здании детского сада подмывало фундамент, разрушалась стена и входная группа из-за непредусмотренных ливневых и дренажных систем. Сейчас эти проблемы устранены: несущие конструкции в целости и налажена работа канализационной системы. Лишь во дворе рабочим осталось закончить с асфальтированием.

- Более 180 миллионов рублей направленно на подготовку к новому учебному году в Кольском районе, - рассказал глава Кольского района Андрей Малхасян. - Практически в каждом дошкольном и школьном учреждении проходят какие-либо ремонты. Если говорить о крупных капитальных ремонтах - это Туломская, Молочненская и собственно Мурмашинская школы.

Внушительный фронт работ этим летом выполнен в Мурмашинской школе № 1. В здании начальной школы, в которой с 1955 года отучилось несколько поколений мурмашинцев, подходит к концу третий этап капитального ремонта по программе «Развитие образования». На него из областного и районного бюджетов было выделено 40 миллионов рублей. Отремонтированы пищеблок, теплопункт, классы и коридоры, а также частично отреставрирован фасад здания.

Без всяких сомнений ученики оценят цветовые решения в школьных коридорах, наполненных светом из больших панорамных окон. Представители районной власти внимательно осмотрели каждый угол, ведь после прошлой проверки к подрядчикам возникли вопросы и замечания. Последняя неделя уйдёт на отделочные работы. В целом, остаётся всё отмыть и встречать ребят. В этом году за парты в обновлённых классах сядут 114 первоклассников.

- Проведена огромная работа по подготовке к новому учебному году, - подчеркнул глава администрации Кольского района Александр Лихолат. – Мурмашинская начальная школа - классическое монументальное здание с современной начинкой. Выделенные средства потратили рационально.

Крайней точкой рабочего визита стало здание старшей школы на улице Энергетиков. Там за лето обновили оборудование и мебель в столовой. Своими силами педагогический коллектив покрасил спортивный зал, а по поручению главы региона Андрея Чибиса заменили 60 окон.

Впрочем, главным событием для школы станет открытие классов «Точка роста» 1 сентября. Это абсолютно новый уровень образования с использованием современных технологий. На приобретение высокотехнологичного оборудования для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в «Точках роста» Кольского района из федерального и регионального бюджетов направлено почти 4 с половиной миллиона рублей. Школьников ждут необычные формы занятий по таким предметам, как технология, ОБЖ и информатика, а также зоны коворкинга, медиазона и шахматная гостиная. Центры оснащены самым современным оборудованием: мобильным классом, 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами, тренажёрами-манекенами, другим цифровым и аддитивным оборудованием.

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