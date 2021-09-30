Проведение конкурса на замещение должности главы администрации областного центра назначено на 22 ноября

Сегодня прошло 29-е заседание Совета депутатов города Мурманска. Основные вопросы – досрочное прекращение полномочий главы муниципального образования город Мурманск Михаила Белошеева и избрание нового главы.

– Сегодняшнее заседание обусловлено результатами выборов депутатов областной Думы. Я благодарен мурманчанам за поддержку меня как кандидата в депутаты Мурманской областной Думы по 7 избирательному округу, – рассказал глава муниципального образования город Мурманск Михаил Белошеев. – 17 лет я представлял интересы жителей заполярной столицы в городском Совете депутатов. Иду в областную Думу с конкретными планами, мыслями. Уверен, что на этом поприще принесу пользу любимому городу-герою Мурманску.

Единственной кандидатурой, предложенной для выбора на пост главы муниципального образования стала депутат Совета депутатов города Мурманска Ольга Дзюба. Народные избранники не поддержали эту кандидатуру.

Временно исполнять обязанности главы муниципального образования город Мурманск будет Тамара Прямикова.

Ещё одной важной темой повестки дня стал блок вопросов о досрочном прекращении полномочий главы администрации города Мурманска Евгения Никоры и о назначении временно исполняющего полномочия главы администрации города Мурманска, а также о проведении конкурса на замещение должности главы администрации.

– Я ухожу с чувством любви к городу-герою, которое я направлю на реализацию новых дел в Мурманской областной Думе. Каждый день на своем рабочем месте я старался сделать жизнь мурманчан лучше. Многое из задуманного удалось воплотить, и я продолжу работу на благо города Мурманска, – прокомментировал Евгений Никора. – На посту депутата регионального парламента я планирую в первую очередь обратить внимание на необходимость расширения возможностей закона Мурманской области об административном центре.

Народные избранники единогласно проголосовали за назначение на должность временно исполняющего полномочия главы администрации Мурманска Валентины Доцник.

Проведение конкурса на замещение должности главы администрации областного центра назначено на 22 ноября 2021 года.