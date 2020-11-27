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Мурманская область. Арктика (16+)27.11.20 14:30

Проведенный энергосервис помогает детскому саду в Молочном ежемесячно экономить на оплате отопления

В ходе рабочей поездки министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрий Латышев оценил результат проведенных энергосберегающих мероприятий на условиях энергосервиса в детском саду № 38 в Молочном.

В дошкольном учреждении проведена модернизация теплового пункта с установкой нового оборудования и регулировкой узла учёта тепловой энергии. Все мероприятия выполнены за счёт средств энергосервисной компании. Планируемая экономия за весь срок контракта составит 3 млн 77 тысяч 624,94 рубля (в натуральном выражении 737,99 Гкал).

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, энергосервистный контракт заключён в 2018 году сроком на 5 лет. Средний процент экономии по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составляет в среднем 21%.

«Преимущества энергосервиса очевидны. Энергоэффективные мероприятия не требуют от заказчика вложений, что крайне актуально для сохранения бюджета учреждения. При этом риски по достижению экономии возлагаются на исполнителя. Возврат инвестиций производится из достигнутой экономии средств на оплату коммунальных услуг, – пояснил Дмитрий Латышев. – По условиям энергосервисного контракта, компания исполнитель получает не все, а только согласованный процент, часть экономии, в среднем 15 %, остается учреждению».

 

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