Проверь свои объекты»: как увидеть свою недвижимость на сайте «Госуслуги»

Граждане уже привыкли получать многие государственные и муниципальные услуги посредством портала «Госуслуги». В настоящее время на портале реализуется проект «Проверь свои объекты». При этом собственник может в режиме онлайн получить выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на все свои объекты недвижимости.

Однако, на практике владельцы квартир, зданий или земельных участков иногда сталкиваются с ситуацией, когда они не находят в «личном кабинете» свою недвижимость. Естественно, это вызывает у собственников закономерное беспокойство.

Как увидеть свою недвижимость на госуслугах и почему при запросе сведений собственник не получает нужную информацию, пояснила заместитель начальника Кандалакшского отдела Управления Росреестра по Мурманской области Светлана Микитюк:

- Отображение объектов недвижимости на Госуслугах возможно только при условии полного совпадения в ЕГРН и на госуслугах данных СНИЛС, фамилии, имени, отчества и паспортных данных правообладателя.

Собственники не видят свои объекты в основном по двум причинам. Первая, если личные данные на госуслугах не совпадают с данными в ЕГРН. Например, человек поменял, фамилию, паспорт, но не обратился в Росреестр за внесением изменений, соответственно, информация об объектах на портале не появится. Для актуализации сведений о правообладателе в ЕГРН необходимо обратиться в МФЦ с заявлением о внесении изменений, без уплаты государственной пошлины.

Вторая ситуация, когда собственник не видит свои объекты на госуслугах, возникает если объект был приобретен до 1998 года, но в ЕГРН сведения о нём отсутствуют. В этом случае нужно обратиться в МФЦ с документами на объект и зарегистрировать своё право собственности в ЕГРН, услуга также бесплатная.

После внесения изменений в ЕГРН собственнику необходимо в профиле «Госуслуги» во вкладке «Недвижимость» раздела «Документы и данные» обновить информацию. Обращаем внимание, что получить онлайн-выписку из ЕГРН на госуслугах может только правообладатель объекта при наличии подтвержденной учетной записи.