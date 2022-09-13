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Мурманская область. Арктика (16+)13.09.22 13:30

Проверка качества воды в Мурманске продолжается, на отдельных объектах устраняются выявленные нарушения

За рамками повестки оперативного совещания в правительстве глава региона Андрей Чибис задал вопрос о проводимой работе в части обеспечения надлежащего качества холодного водоснабжения по ряду адресов Мурманска.

О текущей ситуации доложил заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

Комиссией в составе представителей министерств энергетики и ЖКХ, жилищного и строительного надзора, ресурсоснабжающих организаций АО «МЭС», ГОУП «Мурманскводоканал», Управления Роспотребнадзора по Мурманской области, управляющих компаний. были проведены обследования по всем адресам.

В результате проверки по единичным жалобам жителей отдельных домов установлено, что причина ухудшения качества водоснабжения обусловлена некачественно проведенной промывкой внутридомовых инженерных систем после ремонтных работ на бойлерах. Управляющие компании осуществляют повторную промывку.

Сложнее обстоит дело с группами домов по улицам Капитана Орликовой, Зои Космодемьянской, Пономарева, Олега Кошевого.

Вариант проблематики в магистральных сетях исключён, так как станция водоподготовки ГОУП «Мурманкводоканал» оборудована автоматическими системами контроля качества воды. Кроме того, это бы сказалось на качестве водоснабжения Первомайского и Октябрьского округов в целом.

По внутриквартальным сетям ГОУП «Мурманкводоканал» также была произведена проверка. На всех насосных станциях третьего и четвертого подъёма анализы воды соответствуют требованиям санитарных норм и правил, осадок в отобранных пробах воды не выпадает. Анализ воды на pH по уровню водородного показателя был повышен, что свидетельствует о попадании сетевой воды во внутриквартальную водопроводную сеть со стороны теплоснабжающей организации.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, это могло произойти в результате неграмотных действий одного из абонентов, в том числе торговых центров, иных крупных организаций. Выявить «нарушителя» пока не представляется возможным.

Как отметил вице-губернатор, по результатам проведенной работы отмечается положительная динамика, в жилых помещениях многоквартирных домов осадок не наблюдается, либо незначительный. На сегодняшний день новые жалобы не поступают.

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