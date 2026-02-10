Кадровый центр «Работа России» и порт «Лавна» проведут в Мурманске рекрутинговый турМурманская области вошла в список регионов, где средняя пенсия превышает 30 тысяч рублей
Проверка на прочность: работодатели Мурманской области оценили факторы, повлиявшие на бизнес в 2025 году

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области провёл опрос работодателей о ключевых факторах, повлиявших на ведение бизнеса в 2025 году.

Предприниматели сходятся во мнении: прошедший год стал временем проверки на прочность, компании столкнулись с рядом критических негативных факторов, которые серьёзно повлияли на операционную деятельность, издержки и стратегическое планирование.

Так, среди ключевых негативных факторов представители бизнес-сообщества отметили ухудшение прогнозов состояния экономики в целом, предстоящую налоговую реформу, повышение обязательных сборов, проблемы с поставкой топлива и рост цен на него.

Предприниматели отметили сильное влияние замедления роста ВВП и негативные прогнозы относительно состояния экономики России в целом. Экономика сталкивается с ростом цен на сырье, энергоносители, что повышает себестоимость продукции и снижает конкурентоспособность предприятий.

Среди негативных факторов, создающих дополнительные трудности для бизнеса, была отмечена и проблема ограничения мобильной связи и интернета в регионе. Ограниченные возможности доступа к сети делают невозможным быстрое решение вопросов, согласование договоров, обработку заказов. Кроме того, проблема ограничения мобильной связи и интернета тесно связана с использованием контрольно-кассовых машин. Качественное покрытие мобильной связью и доступность интернета сейчас являются критически важными факторами для нормального функционирования бизнеса.

Респондентами был выделен ряд положительных факторов. В первую очередь это постепенное снижение ключевой ставки и снижение инфляции по сравнению с предыдущим годом, что в целом способствовало стабилизации финансового положения компаний.

Также было отмечено положительное влияние реализации ряда национальных проектов.

Запуск нацпроекта по обеспечению технологического лидерства коснулся компаний, работающих в высокотехнологических сферах. Проект позволил ускорить модернизацию производства, получить доступ к государственным программам поддержки и субсидированию, привлечь на предприятия высококвалифицированных специалистов.

Факторами, положительно повлиявшими на ведение бизнеса, работодатели назвали инвестиционную политику, реализуемую на территории Мурманской области, а также реализацию национального федерального проекта «Демография» и национального федерального проекта «Кадры» на территории нашего региона.

В 2025 году работодатели Мурманской области столкнулись со значительными испытаниями, связанными с постоянно меняющимися условиями ведения бизнеса. Несмотря на вызовы, региональный бизнес по-прежнему показывает способность оперативно адаптироваться к внешним факторам и развиваться в условиях экономической турбулентности, отмечает пресс-служба Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.

