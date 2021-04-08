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Мурманская область. Арктика (16+)08.04.21 15:00

Проверка Росприроднадзора подтвердила высокий уровень выполнения требований природоохранного законодательства на Кольской АЭС

Выездная проверка Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) завершилась на Кольской АЭС.

В команду из 10 проверяющих входили специалисты Управления государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора Центрального аппарата Росприроднадзора и представители Балтийско-Арктического межрегионального Управления Росприроднадзора. В качестве экспертов к проверке были привлечены 3 специалиста Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому Федеральному округу» из г.Новосибирска (ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»).

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, с 12 марта по 5 апреля члены комиссии проверили промплощадку и полигон промышленных отходов Кольской АЭС. Специалисты Росприроднадзора ознакомились с документацией, а эксперты выполнили отбор проб и анализ сточной воды.

Результаты проверки показали, что ранее выданное предписание выполнено Кольской АЭС в полном объёме, анализы сточной воды отклонений от действующих нормативов не выявили. Никаких нарушений обязательных требований природоохранного законодательства нет. Выводы комиссии отражены в официальном акте проверки.

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