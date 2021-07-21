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Мурманская область. Арктика (16+)21.07.21 17:00

Проверка школ города Мурманска продолжается

Сегодня глава администрации областного центра Евгений Никора посетил школу №20 города Мурманска. Основная цель визита заключалась в оценке состояния здания на предмет его готовности к началу нового учебного года.

— На данный момент в школе завершены работы по замене оконных блоков в столовой. Это хорошо, однако составляет менее 10 процентов от общего числа окон, которые необходимо поменять, — рассказал Евгений Никора. — Для выполнения работ в полном объёме требуются дополнительные средства. Город не справится с этой задачей самостоятельно. Необходимо софинансирование из регионального бюджета. Такое финансовое взаимодействие позволит решить вопрос в более сжатые сроки. Например, по такому принципу мы планируем заменить окна в мурманских прогимназиях №24, №40 и №51. Считаю необходимым продолжить эту работу и в школах.

Стоит отметить, что в период с 2018 по 2020 годы на территории учреждения выполнены работы по частичному ремонту системы уличного освещения и электроснабжения. В местах, где это необходимо, отремонтированы кровля и ограждения. Обновлена система водоснабжения, а также полы в помещениях.

В 2017 году на территории школы №20 появились две площадки с искусственным покрытием: на них установлено спортивное и игровое оборудование.

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