Проверка штрафов на официальном сайте ГИБДД стала вновь доступна

Перебои с сервисом возникли накануне — в МВД объяснили, что неполадки связаны с обновлением программного обеспечения. В министерстве указали, что их удастся устранить к 11 января, однако в первой половине дня сайт всё ещё не работал.

Как сообщает ria.ru, сейчас на портале можно как проверить наличие штрафов на автомобиль, так и оплатить их онлайн.

Напомним, в середине декабря в работе регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД произошёл сбой. Как отметили в ведомстве, его причиной стала коммунальная авария — серверы залило водой. Спустя два дня проблемы удалось устранить.

Помимо этого, в ноябре с сервисом по проверке автомобильных штрафов также возникали проблемы — сайт сообщал об ошибке при попытке проверить автомобиль.