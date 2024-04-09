Проверьте свои знания об истории развития регионального парламента и особенностях его формирования и работы

В этом году Мурманской областной Думе исполняется 30 лет. Региональный парламент как высший и единственный орган законодательной власти в регионе – институт нового российского государства. Он формировался, начинал свою деятельность и закладывал основы областного законодательства, выполняя при этом все функции представительного органа, в нелегкое для страны время - весной 1994 года.

За три десятка лет областная Дума прошла непростой путь формирования, сумела заложить крепкие традиции парламентской деятельности, наладить конструктивное взаимодействие с органами исполнительной власти и местного самоуправления, общественностью, законодательными органами власти других российских регионов, населением. От созыва к созыву накапливался опыт законотворчества, нарабатывались навыки нормотворческой и парламентской деятельности.

Проверить свои знания об истории развития регионального парламента вы можете на страничке областной Думы в социальной сети «ВКонтакте». Тест содержит 14 вопросов и доступен по ссылке: https://vk.com/murmanskduma?w=wall-217492990_1702

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29834/