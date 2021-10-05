Проверять кредитные истории стали чаще и незаметнее

Закредитованность россиян сделала работодателей подозрительнее: каждый пятый проверяет кредитные истории кандидатов при устройстве на работу. Такие выводы делают специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 500 работодателей и 1600 представителей экономически активного населения России из всех округов страны.

18% компаний проверяют кредитные истории кандидатов на любые позиции, еще 3% — при отборе на отдельные должности (чаще всего на руководящие посты или должности, связанные с материальной ответственностью, а также профессии в сфере безопасности, финансов и права).

Интерес к кредитным историям соискателей растёт: в прошлом году их проверяли 18% компаний, два года назад — 15%.

Среди соискателей каждый десятый сталкивался с проверкой кредитной истории при устройстве на работу. Несколько чаще подобный этап подбора проходили соискатели с доходом до 30 тысяч рублей (12%), реже всех — молодёжь до 24 лет в силу небольшого жизненного и профессионального опыта (4%).

По сравнению с аналогичными исследованиями количество соискателей, которые сталкивались с проверками своих кредитных историй, практически не изменилось (по 10% сегодня и год назад, 12% — в 2019 году). Судя по комментариям работодателей, процесс проверки кредитных историй становится обычной HR-процедурой, незаметно протекающей для самих соискателей.