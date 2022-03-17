В этом году на базе мурманского центра профессионального развития молодёжи запланирован ремонт и мероприятия по созданию молодёжного пространства для поддержки и развития молодёжных инициатив «СОПКИ».

Напомним, центр на улице Марата, 16 является структурным подразделением муниципального автономного учреждения молодежной политики «Объединение молодёжных центров».

Двенадцать лет назад горадминистрацией было принято решение об организации досуговых пространств для молодых мурманчан. В настоящее время в Мурманске успешно работают 10 молодёжных центров, у каждого из которых своя направленность: профессиональная ориентация, психологическая поддержка, спортивная подготовка, культура, творчество и спорт, волонтёрская деятельность. Но главное, что их объединяет - любой молодой человек может сюда прийти и провести время с пользой.

Сейчас город переходит к новому этапу развития молодёжных центров для того, чтобы мурманчанам было комфортнее учиться, работать и отдыхать.

После ремонтных работ в учреждении появятся зал для встреч, семинаров, дискуссий, самостоятельной работы, игровая зона, комната отдыха с доступом в интернет, пространство для комфортной удаленной работы и учёбы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22041&page=1