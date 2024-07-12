Проводимая нами работа делается не зря: Андрей Чибис осмотрел социальные объекты населённых пунктов Зашеек и Африканда, преобразованных в рамках стратегического плана «На Севере – жить»

Вчера в рамках рабочей поездки в муниципальный округ города Полярные Зори губернатор Мурманской области Андрей Чибис осмотрел социальные и инфраструктурные объекты нескольких населённых пунктов.

Первым глава региона посетил Зашеек, где проводятся различные работы в рамках стратегического плана «На Севере – жить». В культурно-досуговом центре проводятся мероприятия нравственно-патриотической направленности, а также концертные программы с участием творческих коллективов. Культурно-досуговый центр пользуется большой популярностью среди местных жителей – за прошлый год специалисты центра провели более 400 мероприятий для посетителей разных возрастов.

Здесь губернатор пообщался с местными жителями. Вопросы, озвученные в разговоре с главой региона, касались разных тем – содержания дорог в зимнее время, транспортной доступности, а также здравоохранения. Андрей Чибис поручил главе города Полярные Зори Максиму Пухову взять в работу озвученные вопросы.

Также глава региона посетил сельскую библиотеку. Два года назад была приобретена мебель для детского сектора. В 2022 году учреждению присвоен статус модельной библиотеки Мурманской области за активную популяризацию чтения.

Затем губернатор Андрей Чибис встретился с участником программы «Свой Дом в Арктике» Евгением Никишаевым. В августе 2020 года северянин получил сертификат на строительство жилого дома. Евгений Никишаев поблагодарил главу региона за внедрение программы, благодаря которой можно значительно улучшить жилищные условия на Севере, и рассказал, что планирует достроить дом до конца года.

В основной общеобразовательной школе №1 в Африканде в рамках стратегического плана «На Севере – жить» открыта «Точка роста», приобретено оборудование для школьного спортивного клуба «Лидер», открыт музей истории посёлка, начал работу информационно-библиотечный центр. Детский сад №2» введён в эксплуатацию в 1988 году и нуждался в ремонте. С 2019 по 2022 год здесь проведён капитальный ремонт кровли, монтаж системы видеонаблюдения, установка видеодомофона, заменены окна.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в Африканде также строится электрокотельная производительностью 5/5 МВт, которая будет бесперебойно снабжать жителей посёлка теплом.

Глава региона осмотрел капитально отремонтированные фасады многоквартирных домов по ул. Советская, 3, 5, 7 и 9. Капитальный ремонт фасадов в Африканде выполнен в 2021 году, благодаря чему преобразилась одна из основных улиц населённого пункта. Дом культуры в Африканде - 1957 года постройки, и в последнее время он нуждался в ремонте. За последние три года здесь отремонтировали кружковую комнату, фойе, вестибюль, гардероб, крыльца, на которое произведена установка пандуса с поручнем.

«За последние пять лет мы вложили в развитие города с подведомственной территорией более 5 млрд рублей. Видно, что работа здесь налажена надлежащим образом и средства расходуются не зря, в том числе на развитие и благоустройство маленьких населённых пунктов. Жители сами рассказывают, что за последние годы качество жизни в Зашейке и Африканде значительно улучшилось, – значит, проводимая нами работа делается не зря», – отметил Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru