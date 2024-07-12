Руководители мурманских расчётных центров получили многотысячные штрафы из-за долгов перед энергетикамиМурманская область в списке регионов с особыми условиями семейной ипотеки
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)12.07.24 11:00

Проводимая нами работа делается не зря: Андрей Чибис осмотрел социальные объекты населённых пунктов Зашеек и Африканда, преобразованных в рамках стратегического плана «На Севере – жить»

Вчера в рамках рабочей поездки в муниципальный округ города Полярные Зори губернатор Мурманской области Андрей Чибис осмотрел социальные и инфраструктурные объекты нескольких населённых пунктов.

Первым глава региона посетил Зашеек, где проводятся различные работы в рамках стратегического плана «На Севере – жить». В культурно-досуговом центре проводятся мероприятия нравственно-патриотической направленности, а также концертные программы с участием творческих коллективов. Культурно-досуговый центр пользуется большой популярностью среди местных жителей – за прошлый год специалисты центра провели более 400 мероприятий для посетителей разных возрастов.

Здесь губернатор пообщался с местными жителями. Вопросы, озвученные в разговоре с главой региона, касались разных тем – содержания дорог в зимнее время, транспортной доступности, а также здравоохранения. Андрей Чибис поручил главе города Полярные Зори Максиму Пухову взять в работу озвученные вопросы.

Также глава региона посетил сельскую библиотеку. Два года назад была приобретена мебель для детского сектора. В 2022 году учреждению присвоен статус модельной библиотеки Мурманской области за активную популяризацию чтения.

Затем губернатор Андрей Чибис встретился с участником программы «Свой Дом в Арктике» Евгением Никишаевым. В августе 2020 года северянин получил сертификат на строительство жилого дома. Евгений Никишаев поблагодарил главу региона за внедрение программы, благодаря которой можно значительно улучшить жилищные условия на Севере, и рассказал, что планирует достроить дом до конца года.

В основной общеобразовательной школе №1 в Африканде в рамках стратегического плана «На Севере – жить» открыта «Точка роста», приобретено оборудование для школьного спортивного клуба «Лидер», открыт музей истории посёлка, начал работу информационно-библиотечный центр. Детский сад №2» введён в эксплуатацию в 1988 году и нуждался в ремонте. С 2019 по 2022 год здесь проведён капитальный ремонт кровли, монтаж системы видеонаблюдения, установка видеодомофона, заменены окна.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в Африканде также строится электрокотельная производительностью 5/5 МВт, которая будет бесперебойно снабжать жителей посёлка теплом.

Глава региона осмотрел капитально отремонтированные фасады многоквартирных домов по ул. Советская, 3, 5, 7 и 9. Капитальный ремонт фасадов в Африканде выполнен в 2021 году, благодаря чему преобразилась одна из основных улиц населённого пункта. Дом культуры в Африканде - 1957 года постройки, и в последнее время он нуждался в ремонте. За последние три года здесь отремонтировали кружковую комнату, фойе, вестибюль, гардероб, крыльца, на которое произведена установка пандуса с поручнем.

«За последние пять лет мы вложили в развитие города с подведомственной территорией более 5 млрд рублей. Видно, что работа здесь налажена надлежащим образом и средства расходуются не зря, в том числе на развитие и благоустройство маленьких населённых пунктов. Жители сами рассказывают, что за последние годы качество жизни в Зашейке и Африканде значительно улучшилось, – значит, проводимая нами работа делается не зря», – отметил Андрей Чибис.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Эйджизм отступает? Российские компании стали чаще брать на работу людей старшего возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Комментарий к новости:Север - это судьба: что заставило Оксану Демченко, первого заместителя губернатора Мурманской области, сменить московскую прописку на мурманскую
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
Tatuana
26.06.24 10:26
Каким это образом ребёнок с Щербакова на Больничку спускается? И где в ФОКе будет гора? Фантазёры-боты. Стройте ФОК в месте, где он не будет никому мешать и с удобной транспортной развязкой. И речь ж
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире13:00«Из России с любовью: Ярославль». Документальный фильм (12+)13:25«Из России с любовью. Карелия». Документальный фильм (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Меряемся зарплатами: у кого в Мурманской области сильнее всего вырос доход с начала года-PRO Валюту (16+)Цены на нефть продолжают подниматься, доллар США стабилен к евро, растёт к фунту стерлингов и иене-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 июля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Для крупных дальневосточных и арктических инвесторов упростят получение субсидий под проекты стоимостью от 500 млрд рублей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика