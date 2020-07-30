Проводится доследственная проверка по факту обнаружения около озера тела мужчины

Следственным отделом по городу Кандалакша проводится процессуальная проверка по факту обнаружения 29 июля тела мужчины в акватории озера Лесного.

Личность погибшего установлена, им оказался житель Ковдорского района, 1985 года рождения. Каких-либо телесных повреждений, явно указывающих на насильственный характер смерти мужчины, не обнаружено.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, по предварительным данным, погибший приехал на озеро в компании близких лиц для отдыха. Находясь в воде в состоянии алкогольного опьянения, мужчина утонул.

В настоящее время следователями опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.