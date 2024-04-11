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Мурманская область. Арктика (16+)11.04.24 16:45

Проводится отбор на обучение в ФГКОУ ВО «Военный университет имени князя Александра Невского» по военной специальности «Следственная работа»

Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту проводится отбор лиц из числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях (школах, колледжах, лицеях, кадетских корпусах, Нахимовском училище), изъявивших желание поступить в ФГКОУ ВО «Военный университет имени князя Александра Невского» (далее – военный университет) для обучения на прокурорско-следственном факультете по военной специальности «Следственная работа».

Предварительный отбор кандидатов включает определение годности к обучению в военном университете по: наличию гражданства Российской Федерации, уровню образования, возрасту, состоянию здоровья, уровню физической подготовленности, категории профессиональной пригодности.

Правила и особенности приёма в военный университет по указанной военной специальности опубликованы на официальном сайте учебного заведения (www.VUMO.MIL.RU; телефон «горячей линии» 8-915-134-15-30). День открытых дверей будет проводиться в апреле и мае текущего года.

Также по вопросам поступления в военный университет можно обращаться в военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту по адресу: г. Североморск, ул. Корабельная, 7, тел. 8 (81537) 4-73-71, адрес электронной почты: vsu-sf@vso.rsnet.ru;

         - военный Следственный отдел СК России по Североморскому гарнизону по адресу: г. Североморск, Мурманское шоссе, 5, тел.: 8 (815-37) 5-54-58, 5-00-62, 5-22-21, адрес электронной почты: vso-2304@vso.rsnet.ru;

         - военный следственный отдел СК России по Мурманскому гарнизону по адресу: г. Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1, тел. 8 (8152) 25-81-43, адрес электронной почты: vso-2310@vso.rsnet.ru;

         - 305 военный следственный отдел СК России по адресу: г. Мурманск, просп. Кирова, 56б, тел. 8 (8152) 48-75-35, адрес электронной почты: vso-2313@vso.rsnet.ru;

         - военный следственный отдел СК России по Гаджиевскому гарнизону по адресу: г. Гаджиева, ул. С. Преминина, 108, тел. 8 (81539) 50-533, адрес электронной почты: vso-2308@vso.rsnet.ru;

         - военный следственный отдел СК России по гарнизону Северодвинск, Архангельское шоссе, 90, тел. 8 (8184) 53-67-01, адрес электронной почты: vso-2303@vso.rsnet.ru;

         - военный следственный отдел СК России по Печенгскому гарнизону по адресу: пгт. Печенга, тел. 8 (81554) 7-65-04, адрес электронной почты: vso-2312@vso.rsnet.ru.

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