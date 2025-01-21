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Мурманская область. Арктика (16+)21.01.25 17:00

Проводится отбор на обучение в Военном университете по военной специальности «Следственная работа»

Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту проводится отбор лиц из числа обучающихся общеобразовательных учреждениях (школах, колледжах, лицеях, кадетских корпусах, Нахимовском училище), изъявивших желание поступить в ФГКОУ ВО «Военный университет имени князя Александра Невского» (далее – Военный университет) для обучения на прокурорско-следственном факультете по военной специальности «Следственная работа».

Предварительный отбор кандидатов включает определение годности к обучению в Военном университете по: наличию гражданства Российской Федерации, уровню образования, возрасту, состоянию здоровья, уровню физической подготовленности, категории профессиональной пригодности.

Правила и особенности приёма в Военный университет по указанной военной специальности опубликованы на официальном сайте Военного университета (www.VUMO.MIL.RU; телефон «горячей линии» 8-915-134-15-30). День открытых дверей будет проводиться в апреле и мае текущего года.

Также по вопросам поступления в Военный университет можно обращаться в военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту по адресу: - ЗАТО г. Североморск, ул. Корабельная, 7, тел. 8 (81537) 4-73-71, адрес электронной почты: vsu-sf@vso.rsnet.ru;

- военный Следственный отдел СК России по Североморскому гарнизону по адресу: ЗАТО г. Североморск, Мурманское шоссе, 5, тел.: 8 (815-37) 5-54-58, 5-00-62, 5-22-21, адрес электронной почты: vso-2304@vso.rsnet.ru;

- военный следственный отдел СК России по Мурманскому гарнизону по адресу: г. Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1, тел. 8 (8152) 25-81-43, адрес электронной почты: vso-2310@vso.rsnet.ru;

- 305 военный следственный отдел СК России по адресу: г. Мурманск, просп. Кирова, 56б, тел. 8 (8152) 48-75-35, адрес электронной почты: vso-2313@vso.rsnet.ru;

- военный следственный отдел СК России по Гаджиевскому гарнизону по адресу: г. Гаджиева, ул. С. Преминина, 108, тел. 8 (81539) 50-533, адрес электронной почты: vso-2308@vso.rsnet.ru;

- военный следственный отдел СК России по гарнизону Северодвинск, Архангельское шоссе, 90, тел. 8 (8184) 53-67-01, адрес электронной почты: vso-2303@vso.rsnet.ru;

- военный следственный отдел СК России по Печенгскому гарнизону по адресу: п.г.т. Печенга, тел. 8 (81554) 7-65-04, адрес электронной почты: vso-2312@vso.rsnet.ru.

 

Фото предоставлено Военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.

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