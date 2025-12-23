Мурманская область. Арктика (16+)23.12.25 09:30
Проводится срочный сбор для бойцов, находящихся в североморском госпитале
В приёмной партии «Единая Россия» ведётся срочный предновогодний сбор для наших бойцов, проходящих лечение в североморском госпитале.
Как сообщает администрация ЗАТО г. Североморск, срочно требуются: бинты самофиксирующиеся (любых размеров); устройство внутрикостного канюлирования УВК М «Радмирс» (внутрикостная ручная игла-долото 1-1,8-26с) - 10 шт.; тёплые вещи (носки, свитера, термобелье и др.); тёплые одеяла.
До 28 декабря вещи можно передать в общественную приёмную по адресу: ЗАТО г. Североморск, ул. Сафонова, 13.
Уточнить информацию можно по телефону +7 (964) 683-06-33.
Фото: https://citysever.ru/novostiq/19127-srochnyy-sbor-dlya-boycov-nahodyashihsya-v-gospitale/
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
Последние комментарии
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
