Проводится срочный сбор для бойцов, находящихся в североморском госпитале

В приёмной партии «Единая Россия» ведётся срочный предновогодний сбор для наших бойцов, проходящих лечение в североморском госпитале.

Как сообщает администрация ЗАТО г. Североморск, срочно требуются: бинты самофиксирующиеся (любых размеров); устройство внутрикостного канюлирования УВК М «Радмирс» (внутрикостная ручная игла-долото 1-1,8-26с) - 10 шт.; тёплые вещи (носки, свитера, термобелье и др.); тёплые одеяла.

До 28 декабря вещи можно передать в общественную приёмную по адресу: ЗАТО г. Североморск, ул. Сафонова, 13.

Уточнить информацию можно по телефону +7 (964) 683-06-33.

