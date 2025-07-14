Проводка двух танкеров в рамках пилотного проекта Единого морского оператора началась в Карском море

Как отметил и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Яков Антонов, навигация начата слаженной работой экипажа атомного ледокола «Росатомфлота» и штаба морских операций ФГБУ «ГлавСевморпуть». Сотрудники штаба на протяжении всего маршрута проводки каравана судов своевременно направляли рекомендации для ледокола.

Атомный ледокол «Вайгач» ФГУП «Атомфлот» 13 июля в районе мыса Дежнева завершил первую в этом году проводку каравана судов на восток.

Как сообщает пресс-служба предприятия, два танкера доставят в бухту Лаврентия дизельное и авиационное топливо. Данный рейс открыл программу северного завоза в отдалённые районы страны с ограниченными сроками завоза грузов в рамках реализуемого пилотного проекта Единого морского оператора. Проводка каравана началась в Карском море 3 июля, несмотря на сложные ледовые условия в восточном секторе Северного морского пути, суда успешно проследовали по всему маршруту, говорится в сообщении.

Как отметил и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Яков Антонов, навигация начата слаженной работой экипажа атомного ледокола «Росатомфлота» и штаба морских операций ФГБУ «ГлавСевморпуть». Сотрудники штаба на протяжении всего маршрута проводки каравана судов своевременно направляли рекомендации для ледокола. «Для ФГУП «Атомфлот» обеспечение северного завоза является приоритетной задачей в период летне-осенней навигации», — подчеркнул он.

Фото и видео: https://vk.com/video-6374679_456239634