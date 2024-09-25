Проявили свой характер: в Мурманске подвели итоги II Всероссийских спортивных игр святого благоверного великого князя Александра Невского

В Центре управления регионом Мурманской области состоялась пресс-конференция по подведению итогов II Всероссийских спортивных игр святого благоверного великого князя Александра Невского. На пресс-конференции присутствовали министр спорта Мурманской области Светлана Наумова, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Кандалакши, иерей Валентин Маснев, ответственный по вопросам физкультуры и спорта Мурманской епархии иерей Тарасий, тренер-преподаватель по фиджитал-хоккею Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Мурманской области Игорь Семёнов, вице-президент региональной Федерации баскетбола Валерий Маган, тренер по шахматам Сергей Якименко, а также спортсмены.

«Второй год подряд сборная команда региона участвует в данных соревнованиях с духовным наставником, который воспитывает их, воодушевляет и поддерживает. В достойной конкуренции наши хоккеисты завоевали «бронзу», а футболисты заняли четвертое место, буквально в шаге от «бронзы», но их труд и выступление, не менее значимо и достойно. Они молодцы, проявили свой характер», – отметила Светлана Наумова.

Хоккеисты из команды «КСШОР-Арктика» соревновались на обычном поле и в виртуальном пространстве. Тренирует спортсменов Игорь Семёнов. Команда футболистов под руководством тренера Юрия Кирюхина заняла 4-е место по пенальти.

Напомним, соревнования проходили в Нижнем Новгороде с 11 по 16 сентября. В них участвовало около 3000 спортсменов из 69 регионов России и Республики Беларусь. Спортсмены сборной команды региона боролись за медали в таких видах спорта, как баскетбол, настольный теннис, самбо, футбол, хоккей (включая фиджитал хоккей) и шахматы (включая онлайн шахматы), а также ГТО. Всего Мурманскую область представляли 36 спортсменов, 7 тренеров, 1 представитель команды, 1 священнослужитель. Возраст участников 12-14 лет, фиджитал – 16 лет.

В 2025 году игры Александра Невского будет принимать Санкт-Петербург.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/