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Мурманская область. Арктика (16+)10.02.22 16:30

Пройти бесплатное переобучение могут и россияне в возрасте до 35 лет

Правительство расширило программу бесплатного переобучения граждан — с 2022 года его смогут пройти не только граждане старше 50 лет и женщины с маленькими детьми, но и молодые люди в возрасте до 35 лет включительно. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщается на сайте кабмина, пройти переобучение бесплатно и получить дополнительное профессиональное образование смогут несколько категорий молодых людей. Среди них — граждане, которые после завершения обучения или службы в армии более четырёх месяцев не могут найти работу, работники, находящиеся под угрозой увольнения, а также люди без среднего профессионального или высшего образования.

На переобучение молодых людей в этом году из федерального бюджета будет направлено 1,2 миллиарда рублей (помимо 7,4 млрд рублей, предусмотренных для остальных категорий граждан). Ожидается, что это позволит получить дополнительное образование не менее 20 тысячам молодых людей. 

По словам Мишустина, всего в этом году в программе переобучения смогут принять участие почти 150 тысяч россиян.

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