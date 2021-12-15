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Мурманская область. Арктика (16+)15.12.21 10:15

Прожить больше полугода только на сбережениях смогут лишь 11% жителей Мурманска

В ковид выросло число жителей Мурманска, которые не ведут учёт личных финансов, не планируют будущие доходы и расходы и не имеют сбережений. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob»

Так или иначе контролируют свои доходы и расходы 61% опрошенных в Мурманске: 49% ведут примерный учёт личных финансов, а 12% — строгий. Совсем без финансового учёта обходятся 39% опрошенных. Чем больше зарабатывают респонденты, тем больше среди них тех, кто привык подсчитывать свои доходы и расходы: среди респондентов с доходом менее 50 тысяч рублей их в общей сложности 60%, а среди тех, кто получает свыше 80 тысяч рублей в месяц, — уже 72%. Примерный учёт финансов особенно характерен для женщин (50%), а строгий — для мужчин (16%).

Свои будущие доходы и расходы обычно планируют 2 из 3 респондентов: на срок менее полугода — 38%, на полгода-год — 18%, на более длительный период — 11%. Каждый третий (33%) не строит никаких финансовых планов. Срок планирования менее полугода чаще бывает у женщин (44% против 37% среди мужчин), а мужчины же чаще предпочитают планировать на год и более (17 и 12% соответственно). Но больше всего сторонников долгосрочного планирования — среди жителей Мурманска с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (26%). Тех, кто совсем не планирует свои доходы и расходы, больше среди опрошенных старше 45 лет (34%).

У 40% респондентов полностью отсутствуют какие-либо сбережения. В случае потери дохода 14% опрошенных могли бы прожить за счёт своих накоплений менее месяца, 23% — от 1 до 2 месяцев. От 3 месяцев до полугода могли бы продержаться на сбережениях 12%, от полугода до года — 7%. Ещё у 4% опрошенных накоплений хватило бы на год и более.

Нет сбережений чаще всего у жителей Мурманска с доходами менее 50 тысяч рублей (53%). В том, что сбережений хватило бы более чем на год, чаще всего убеждены опрошенные старше 45 лет (19%).

Как сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», время проведения: 9 ноября — 9 декабря 2021 года.

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