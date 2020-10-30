Прожиточный минимум для пенсионеров Мурманской области будет увеличен

Установленный на 2021 год размер прожиточного минимума для пенсионеров Мурманской области будет увеличен. Соответствующий проект закона, подготовленный региональным министерством труда и социального развития, руководитель ведомства Сергей Мякишев представил сегодня на очередном заседании Мурманской областной Думы. Законопроект единогласно принят депутатами в первом чтении.

Документом предлагается установить величину прожиточного минимума в размере 15873 рубля, что превышает ранее установленную величину (15066 рублей) на 807 рублей, а показатель 2020 года (14354 рубля) – на 1519 рублей, или 10%.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, неработающим пенсионерам, сумма материального обеспечения которых не достигает установленной величины прожиточного минимума пенсионера, предоставляется региональная социальная доплата к пенсии. По предварительным расчётам, объём средств, необходимых на выплату социальных доплат к пенсии в 2021 году, составит более 1,2 млрд рублей. Необходимые средства предусмотрены в бюджете в полном объеме.