«Прозрачность экономики – ключевая задача налоговой службы», - глава ФНС России Даниил Егоров

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Стороны обсудили совместную работу по повышению налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона.

Открывая рабочую встречу, губернатор Андрей Чибис поблагодарил налоговую службу и Даниила Егорова за взаимодействие с правительством Мурманской области, подчеркнув, что внедряемые цифровые программы позволяют северянам-налогоплательщикам решать множество вопросов по налогам в режиме онлайн.

«Налоговая служба стоит на передовой цифрового процесса, и это точно делает её гораздо более эффективной. Сложившаяся в стране ситуация, связанная с объективными сложностями из-за санкционного давления, конечно же, побуждает нас ещё более тщательно и детально смотреть на собираемость налогов, на то, где есть новые точки роста для пополнения бюджета. В этих вопросах мы чётко взаимодействуем, и за что вам огромное спасибо. Отдельное спасибо лично вам за оперативное реагирование на сложные вопросы, в которых нужно разобраться с легитимностью, законностью тех или иных действий налогоплательщиков», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что Мурманская область – особая экономическая зона, где инвесторы пользуются специальными режимами налогового регулирования.

«Мы все заинтересованы в том, чтобы, с одной стороны, были необходимые стимулы для инвестиций, и мы это делаем, – у нас работает преференциальный налоговый режим; с другой стороны, мы, конечно, заинтересованы, чтобы всё было прозрачно и доходы бюджета пополнялись в том числе за счёт роста числа налогоплательщиков», – подчеркнул губернатор.

В свою очередь руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров отметил, что Мурманская область – один из самых прозрачных и чётко работающих в налоговой сфере регионов.

«Прозрачность экономики – ключевая задача налоговой службы. Только так мы сможем честно и чётко выполнять возложенные на нас функции. По всем показателям, за что отдельное спасибо правительству региона, вам лично и налогоплательщикам, в Мурманской области самый хороший показатель по прозрачности налоговой среды», – сказал Даниил Егоров.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550189/#&gid=1&pid=1