Прозрачность и справедливость: в России изменились правила расчёта платы за холодную воду для жителей, которые не установили индивидуальные приборы учёта

Соответствующее постановление правительства вступило в силу 6 декабря.

Мера коснулась квартир, собственники которых официально не подтвердили техническую невозможность монтажа счётчика и платят по нормативу либо вовремя не произвели поверку ИПУ. Для таких помещений повышающий коэффициент увеличился вдвое — с 1,5 до 3.

Как пишет pnp.ru, аналогичное значение уже два года применяется в Москве. Кроме того, ужесточились правила пересчёта начислений за самовольное подключение к коммунальным сетям: россиянам станет сложнее оспорить сумму, поскольку пересматривать её будут только при явной ошибке в расчётах или сведениях.

Целью нововведений служит стимулирование установки счётчиков в квартирах и формирование более рационального подхода к потреблению ресурсов, пояснили власти. Они выразили уверенность, что поправки повысят прозрачность и справедливость начисления платы за ЖКУ.