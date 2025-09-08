«Прямая линия»: это бред! В Мурманской области компенсационные выплаты за аренду жилья медработникам нельзя ограничивать сроком

Компенсация аренды жилья привлеченным медикам из других регионов будет выплачена, задержки недопустимы, отметил вчера в рамках «прямой линии» Андрей Чибис.

«Все команды даны. Никаких сроков не должно быть, это бред. Мы это точно исправим в ближайшее время. За задержки по выплатам жесточайшим образом будут наказаны. Проработаем вопрос, чтобы компенсация предоставлялась именно тем, у кого нет жилья в том месте, где человек работает. Это будет неизменно, без ограничений по сроку. Эти правила будут действовать постоянно», – сказал Андрей Чибис.

Напомним, по поручению губернатора Андрея Чибиса в рамках стратегического плана «На Севере — жить!» в регионе компенсационные выплаты за аренду жилья медработников продлены до 31 декабря 2028 года включительно. Изменения летом 2025 года в НПА внёс региональный Минздрав.

Также было предложено выплачивать компенсацию только в течении первого года работы. Губернатор Андрей Чибис резко раскритиковал такое решение. Ограничений по его распоряжению не будет. Новые условия касаются критериев обеспеченности жильём. Договор аренды можно заключать не только в населённом пункте по месту работы, но и в пределах 30 километров от него. Однако медработники, уже имеющие жильё в этом радиусе, лишаются права на компенсацию.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области, по инициативе губернатора Андрея Чибиса, действует уникальный пакет мер социальной поддержки для медиков, привлеченных из других регионов. Пока приехавший специалист не получил служебное жильё, он получает компенсацию аренды жилья. Также медработники могут получать выплату на приобретение или строительство жилья до 50% первоначального взноса; стать участниками программы «Свой дом в Арктике» и получить сертификат на строительство или покупку дома, а также домокомплекта.

