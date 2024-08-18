«Прямая линия» губернатора Андрея Чибиса: 3 часа в эфире, 88 ответов на вопросы северян, более 1300 комментариев под анонсами и трансляцией

Губернатор Андрей Чибис провёл «прямую линию» с жителями Мурманской области. Она состоялась в гибридном формате: первые два часа – в эфире ГТРК «Мурман» и в социальных сетях губернатора, ещё час – только в интернете.

Отвечая на вопрос Анны из Апатитов, глава региона отметил, что для пожилых северян в Мурманской области могут появиться пространства по принципу «СОПОК».

«Пространства «СОПКИ» и «СОПКИ.СЕМЬЯ», которые мы активно развиваем, показали свою востребованность и эффективность. В новую версию региональной стратегии «На Севере – жить» мы планируем внести для людей старшего поколения создание пространств, где они смогут общаться друг с другом, принимать участие в творческих мастер-классах, повышать уровень компьютерной грамотности», – отметил глава региона.

Особое внимание северяне уделили дорожной кампании в Мурманской области. Они отметили, что во всех муниципалитетах дороги стали лучше, но остаются участки, которые необходимо привести в порядок. В частности, речь шла о дорогах по улицам Шпальная и Комсомольская в Кандалакше.

«В этом году будет сделана дорога на улице Шпальной, а ремонт по улице Комсомольской – произведен в 2025 году. Перед тем, как принять решение, мы анализируем информацию о состоянии дорог. Затем главы администраций предоставляют данные. Далее команда регионального минтранса выезжает на проверку по адресам. Позиции людей и органов муниципальной власти совпали, а это значит, что работа будет выполнена», – отметил глава региона.

С 2019 года в Мурманской области обновлено порядка 6 млн квадратных метров асфальта. В 2024 году ремонтными работами охвачены все муниципалитеты региона – контракты заключены на ремонты более 150 объектов улично-дорожной сети.

В рамках «прямой линии» губернатор Андрей Чибис напомнил, что в областном центре на разных этапах строительство находятся жилые дома, многие из них – на завершающей стадии.

«Мы строим жильё для переселения граждан из аварийного фонда, для детей-сирот, а также арендные дома для молодых специалистов. Сегодня четыре дома строятся на улице Кирпичной, завершается стройка на Бондарной под переселение и на Павлова под предоставление отдельным категориям граждан, активно строится дом на улице Полярные Зори. На продажу строятся дом на Шевченко и жилищный комплекс в Коле за счёт частного инвестора – компании «Самолёт»», – подчеркнул глава региона.

Отдельное внимание Андрей Чибис уделил также капитальному ремонту домов в Мурманске. «Огромный объём фасадов, которые мы ремонтируем в этом году. И, когда снимаются леса, сразу становится красиво, а будет ещё архитектурная подсветка. Мы вкладываем большие деньги, чтобы город-герой преображался. Нам очень важно качество жизни людей», – отметил губернатор.

В Мурманской области будут повышены требования к гидам. В частности, рассматривается вопрос о недопуске гидов и экскурсоводов, не прошедших аттестацию и аккредитацию, на территории ООПТ.

«Те люди, которые показывают гостям нашего региона уникальную северную природу, должны хорошо знать историю и культурные особенности Кольского края. И обязательно – правила поведения на особо охраняемых природных территориях, чтобы не было таких нарушений, как разведение открытого огня там, где это недопустимо», – отметил Андрей Чибис.

Напомним, что 22 июня 2024 года были внесены изменения в закон об основах туристской деятельности в Российской Федерации. Гиды, сведения о которых отсутствуют в едином федеральном реестре экскурсоводов и гидов-переводчиков, вправе продолжать осуществление своей деятельности до 1 марта 2025 года.

Говоря о благоустройстве, Андрей Чибис отметил, что программа «На Севере – твой проект» стала удобным механизмом для решения этих вопросов.

«Больше не нужно бегать в разные инстанции для подачи документов. Программа «На Севере – твой проект» реализуется по удобной схеме для самих людей. Объявляется отбор заявок, жители подают инициативу дистанционно, после ее выносят на народное голосование», – подчеркнул губернатор. Также Андрей Чибис напомнил, что на портале «Наш Север» продолжается голосование за инициативные проекты граждан.

Один из вопросов «прямой линии» с губернатором Андреем Чибисом касался федеральной поддержки в вопросе закупки мазута для региона.

«Наша беда – это мазут. Его цена очень высокая, и денег на это уходит много. И чтобы не возлагать эту стоимость на людей, мы дополнительно из областного бюджета вкладываем большие деньги. Я не скрою, с президентом обговорили, что часть средств в связи с ростом стоимости мазута будет выделена из федерального бюджета. До конца текущего года эти средства планируется получить», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что готовность муниципалитетов к зиме уже составляет более 75%. С 2019 года в 2 раза снизилось количество инцидентов на теплосетях в сравнении с предыдущим периодом.

В рамках «прямой линии» губернатор Андрей Чибис также рассказал о ходе работ по реновации ЗАТО в Мурманской области.

В 2024-2026 годах при поддержке федерального бюджета в рамках реновации ЗАТО запланирована реализация более 200 мероприятий на более 1400 объектах. Общая стоимость этих работ – свыше 42 млрд рублей, из них 9,3 млрд рублей – региональный бюджет. «Сейчас мы, не дожидаясь федеральных денег, заключили контракты. Чтобы, не теряя лета, начать работы. И сегодня у нас по гарнизонам активно идут ремонты квартир, домов, благоустройство и ремонты дорог», – сообщил Андрей Чибис.

Как отметил глава региона, в ближайшее время начнётся реконструкция объектов культуры в Заозерске и Гаджиево. Строятся ДК в Алакуртти и бассейн в Североморске. В высокой степени готовности школа в Печенге.

«Это огромный объём работы, и люди видят эту динамику. Для нас все, что касается военнослужащих и членов их семей, – это отдельный приоритет», – добавил глава Кольского Заполярья.

Напомним, в 2019 году программа была инициирована губернатором Андреем Чибисом и поддержана президентом. За пять лет на реализацию программы порядка 14 млрд рублей, 67% из которых – региональные средства.

Глава региона Андрей Чибис поблагодарил северян за помощь защитникам Отечества.

«Мы активно продолжаем помогать нашим военнослужащим. Непосредственно в 14-й корпус по запросу командования отправляем большие объёмы помощи: технику, средства радиоэлектронной борьбы, средства связи и прочее. Также в сборе помощи активно участвуют предприниматели, небезразличные северяне – они делают окопные свечи, маскировочные сети... Низкий поклон всем, кто сегодня приближает нашу Победу, помогает фронту, помогает нашим бойцам», – сказал губернатор.

По итогам «прямой линии» Андрей Чибис поблагодарил северян за проявленную активность и отметил, что развитие Мурманской области – большая непрерывная работа, которая требует усилий и неравнодушного отношения.

«В завершении хочу поблагодарить северян за активную «прямую линию». Сегодня прозвучало много вопросов, конкретных предложений. Также благодарю коллег, которые в круглосуточном режиме делают всё для того, чтобы наш регион становился мощнее и сильнее. За этим стоит работа большой команды – и регионального правительства, и муниципальной власти. Объём нашей работы требует режима постоянной мобилизации. Конечно, есть моменты, на которые необходимо обратит особое внимание. Огромное спасибо всем, кому небезразличен родной край, кто ежедневно трудится на благо и развитие Мурманской области», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, всего за 3 часа в эфире прозвучало 88 ответов на вопросы северян, более тысячи комментариев оставили под анонсами и трансляцией. Через платформу обратной связи поступило 134 вопроса. Все вопросы и комментарии будут оформлены в поручения региональным и муниципальным органам власти. Ответы будут поступать как сегодня, так и в последующие дни.

Запись прямого эфира доступна по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/