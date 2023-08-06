«Прямая линия» губернатора Андрея Чибиса: три часа в эфире, более 60 ответов на вопросы северян, а также свыше 80 звонков в кол-центр

Сегодня губернатор Андрей Чибис провёл очередную «прямую линию» с жителями Мурманской области. Традиционно она состоялась в гибридном формате: первые два часа – в эфире ГТРК «Мурман» и на страницах главы региона в социальных сетях; и ещё час – только в сети интернет.

Один из блоков был посвящён визиту Президента России Владимира Путина в Мурманскую область. Важнейшей темой стала реновация ЗАТО.

Губернатор отметил, что сделать предстоит ещё много, но есть уверенность, что необходимые ресурсы для модернизации инфраструктуры будут получены.

Ранее Андрей Чибис провёл в Москве несколько рабочих совещаний. Так, на Правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина принято решение о выделении 315 млн рублей на капитальный ремонт объектов теплоснабжения ЗАТО г. Североморск.

«Правительство Мурманской области уделяет повышенное внимание военнослужащим и их семьям. На первые три года у нас отдельный акцент – капремонт домов и соцучреждений, а также проектировка и строительства нового жилья для переселения военнослужащих. Благодарю Президента России Владимира Путина и федеральное правительство за взаимодействие и поддержку», – сказал глава региона.

Ещё одна инициатива, которая была поддержана главой государства – развитие опорных городов Арктики.

«Мурманск – важнейший стратегический город для всей страны, ему необходим больший объем инвестиций в инфраструктуру, жильё и городскую среду», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис отметил, что такие города, как столица Кольского Заполярья важны для развития Арктики и Севморпути.

«Мы обсуждали это с Президентом России Владимиром Путиным. Уже приступили к этой работе. Необходимо, чтобы стратегические города Арктической зоны получили дополнительные ресурсы для повышения качества жизни северян», – подчеркнул губернатор.

Напомним, Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству до 1 октября 2024 года разработать перечень опорных населенных пунктов и городов.

Также Андрей Чибис сообщил, что «Арктическая ипотека» может стать дополнительным инструментом для масштабирования и увеличения жилищного строительства в нашем регионе.

Губернатор подчеркнул, что поддержку в этом вопросе оказывали глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и вице-премьер России Юрий Трутнев.

Ранее Президент России Владимир Путин подержал распространение льготной ипотеки под 2% для молодых семей на Арктическую зону. В ближайшее время на федеральном уровне будет создана необходимая нормативно-правовая база.

Кроме того, глава региона рассказал про проект «Свой дом в Арктике».

«Спрос огромен, выдано более 660 сертификатов на сумму более 800 млн рублей. Это больше тех лимитов, что мы планировали. Обязательно возобновим программу в следующем году. Важно, что 85 домов уже построены», – отметил губернатор.

Ещё один важный блок тем касался помощи мобилизованным северянам, участникам специальной военной операции, а также их семьям. Северяне не только задавали вопросы по этой теме, но и передавали слова благодарности правительству Мурманской области за поддержку.

«В Мурманской области сформирована чёткая система мер поддержки участников СВО и их семей», – подчеркнул Андрей Чибис.

Так, с начала специальной военной операции в Мурманской области участникам СВО и членам их семей оказывается полный комплекс мер поддержки: единовременная материальная помощь, бесплатная юридическая помощь, введены бесплатное питание в школах и колледжах, компенсация оплаты детских садов, проезда и студенческого общежития для детей и уплаты транспортного налога, приоритетное право на выплату в 1,5 млн рублей по программе «Свой дом в Арктике» и многое другое.

Кроме того, поступил звонок от жительницы Приморска Запорожской области.

Женщина поблагодарила главу региона и заполярных специалистов за деятельное участие в развитии Приморского района. Она рассказала, что практически каждый житель района знает, что у них есть шефы из далёкой Мурманской области, все рады изменениям, которые происходят в районе. Валентина попросила Андрея Чибиса обратить внимание на ремонт дорог в их местности.

«Дорогами в Приморском районе займёмся в следующем году, тем более что ваш климат позволяет заняться дорожными ремонтами раньше, чем в Мурманской области. Сейчас наша первоочередная задача – помочь в подготовке школьников к 1 сентября, а также ремонт жилищно-коммунальной инфраструктуры для спокойного вхождения в отопительный сезон», – отметил Андрей Чибис.

Губернатор сообщил, что в сентябре собирается посетить Приморский район с рабочей поездкой.

Кроме того, ряд звонков касался мер поддержки различных категорий населения. Так, многодетная мама обратилась с вопросом о том, какие ей положены меры поддержки, если она не относится к малоимущим.

«У нас большое количество многодетных семей. Земельные участки могут получить не только малоимущие. Также многодетные семьи получают 1,5 млн в рамках программы «Свой дом в Арктике», есть региональный маткпитал, бесплатное обучение детей в колледже. Но прошу Министерство труда и социального развития внимательно проинвентаризировать и создать дополнительные меры для поддержки многодетных семей», – поручил Андрей Чибис.

Ещё одна северянка обратилась с просьбой проработать снятие ограничений по получению «Зарплаты мамы». Женщина проживает и работает на территории Мурманской области, но не имеет постоянной регистрации.

«Прошу своих коллег отработать этот вопрос, чтобы мы смогли откорректировать это, ранее нам удалось решить эту проблему в части получения регионального материнского капитала», – отметил глава региона.

Жительница Апатитов уточнила, будет ли и дальше реализовываться проект «Работа рядом». Губернатор ответил положительно, отметив его востребованность среди подростков и жителей региона.

Ряд вопросов касался благоустройства дворов и общественных территорий.

Так, жильцы дома, расположенном на Якорном переулке, 14 в Мурманске, отметили, что сами вкладываются в развитие своих территорий, неоднократно обращаются к администрации и в управляющую компанию, но не получают поддержку. Андрей Чибис поручил Министерству государственного жилищного и строительного надзора региона отработать этот вопрос с администрацией и УК. А также подчеркнул, что людей, которые сами готовы делать что-то полезное для Кольского Заполярья, необходимо поддерживать ещё активнее.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ещё один северянин задал вопрос про переработку ТКО. Андрей Чибис пояснил, весь мусор проходит через обязательную сортировку в технопарках или на мусоросжигательных заводах. То, что можно использовать вторично – изымается. Глава региона отметил – Мурманская область по всем нормативным требования и показателям входит в 10 лучших в сфере работы с ТКО.

Также ряд вопросов касался сферы здравоохранения.

«У нас введены различные меры поддержки для медработников. Также мы пристально следим за работой главных врачей, как привлекают и удерживают кадры. Отмечу, что за полгода уже заметно положительное сальдо в этом вопросе», – сказал губернатор.

Кроме того, ряд северян благодарили команду правительства региона за положительные изменения: обновление транспорта, ремонт дорог и дворов, создание новых пространств для молодёжи. Напомним, что все вопросы, независимо от того, прозвучали они в эфире или нет, будут оформлены в поручения региональным органам власти, а также муниципальным властям.

В заключение Андрей Чибис поблагодарил жителей Мурманской области за активность.

«Спасибо за вашу вовлеченность. На этом работа не заканчивается, конкретные вопросы и предложения будут отработаны», – обратился к северянам глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru