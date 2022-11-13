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Мурманская область. Арктика (16+)13.11.22 19:20

«Прямая линия» губернатора Андрея Чибиса: З часа в эфире, 77 ответов на вопросы северян

Сегодня губернатор Андрей Чибис провёл очередную «прямую линию» с жителями Мурманской области. Традиционно она состоялась в гибридном формате: первые два часа – в эфире ГТРК «Мурман» и на страницах главы региона в социальных сетях; и еще час – только в сети интернет.  

Первый блок вопросов касался помощи мобилизованным северянам, участникам специальной военной операции, а также их семьям. Андрей Чибис подчеркнул, что в Мурманской области им с первого дня уделяется особое внимание: как доукомплектованию, так и поддержке семей. 

«Только в последний визит делегация Мурманской области привезла 17 тонн помощи мобилизованным. В зону СВО совместно с Северным флотом, при помощи неравнодушных северян и предпринимателей отправлено более 27 тонн гуманитарного груза и около 40 единиц транспортных средств», – сообщил губернатор.  

Глава региона выразил отдельную благодарность семьям мобилизованных и участников СВО. И напомнил, что для них организован Центр поддержки семей.  

Одним из дозвонившихся оказался призванный по мобилизации учитель из Минькино, который сейчас проходит подготовку в Луге. Его вопрос касался обустройства детской площадки в посёлке, и губернатор подчеркнул, что решение этого вопроса обязательно будет найдено. В отношении обмундирования Михаил Юрьевич выразил большую благодарность за внимание и дополнительную экипировку.

Также северяне задали Андрею Чибису вопросы о праздновании Нового года. Губернатор сообщил, что отменять новогодние мероприятия не планируется. Он отметил, что это важно для всех жителей области, и в первую очередь – для юных северян, среди которых есть дети мобилизованных и участников специальной военной операции.

«Шиковать не будем, но праздничные мероприятия проведём достойно», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис напомнил, что дети мобилизованных и участников СВО из Кольского Заполярья получат приглашения на губернаторские елки. В этом году праздничная кампания пройдет с 15 по 17 декабря, новогодние представления будут организованы в Ледовом дворце спорта в Мурманске.

Поддержка молодёжи и открытие в муниципалитетах современных пространств стали поводом для нескольких звонков со словами благодарности от родителей и самих подростков. Напомним, за 2 года в регионе создано 16 молодёжных пространств: в Коле, Ковдоре, Мурманске, Ловозере, Ревде, Оленегорске, Апатитах, Мончегорске, Умбе, Кандалакше, Североморске, Кировске, Снежногорске. Информация о них размещена на портале «Наш Север». А для бесплатных занятий спортом создаются пространства «Сопки. Спорт»: они уже работают в Полярных Зорях, Коашве и Заполярном, до конца года откроются в Мончегорске, Ловозере и Высоком.

Для поддержки молодёжи до 35 лет в регионе начисляются полные северные надбавки к заработной плате с первого дня работы, действует грантовая поддержка для реализации молодежных проектов, талантливые ребята получают стипендии губернатора.

Прозвучала благодарность от предпринимателя из Апатитов – он стал победителем «Губернаторского стартапа». Андрей Чибис напомнил, что поддержка предпринимателей – одна из приоритетных задач в условиях санкционного давления. Для обеспечения социально-экономического развития в рамках антикризисных мер из бюджета области направлено более 1 млрд рублей.     

«Одна из самых востребованных мер поддержки – «Губернаторский стартап». На прошедшей неделе 21 проект признан победителем второго этапа конкурса, в мае этого года – еще 32 проекта. Всего в 2022 году на данный вид поддержки выделено 60 млн рублей из областного бюджета», – подчеркнул глава региона.

Действует программа «Гектар Арктики»: землю можно использовать для реализации бизнес-проектов. Кроме того, повышается доступность заемных средств, активно работают региональный Центр поддержки экспорта и Центр поддержки малого и среднего предпринимательства.

Прозвучали в эфире и острые вопросы – в основном они касались сферы жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, а также отсутствия контакта с органами муниципальной власти.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, все вопросы, независимо от того, прозвучали они в эфире или нет, будут оформлены в поручения региональным органам власти, а также муниципальным властям.

 

Фото: https://vk.com/chibis.andrey?z=photo537777114_457255610%2Fwall537777114_449939

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