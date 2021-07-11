«Прямая линия» позвала в дорогу: губернатор обещал помочь отремонтировать Дом культуры в Умбе

В рамках рабочей поездки в Умбу губернатор Андрей Чибис посетил поселковый Дом культуры. Ранее в ходе «прямой линии» с главой региона северянка Ольга Лапина обратила внимание на состояние фасада учреждения, попросив помочь в организации ремонтных работ.

«Мы сейчас предварительно обсудили. Фасад сделаем, и не только фасад. Я попросил подготовить проект и смету на то, чтобы доделать и другие помещения. Чтобы не каждый год по одному залу, а отремонтировать всё сразу. Это важный объект для Умбы, привлекательный и с точки зрения жителей, чтобы тут можно было заниматься творчеством в любую погоду, и для гостей поселка, туристов», – рассказал Андрей Чибис по итогам визита.

Отметим, поселковый Дом культуры введён в эксплуатацию в 1981 году. За последние 5 лет капитально отремонтированы диско-зал, малый зал, зрительный зал, фойе 1-го и 2-го этажей, заменены кресла в большом зрительном зале, прошёл ремонт отмостки у здания. В 2020 году благоустроена и заасфальтирована площадь у ДК, установлено видеонаблюдение, заменены окна.

В 2021 году в рамках программы обновления материально-технической базы приобретено световое и звуковое оборудование, экшен-камеры, штативы.

Также в этом году из областного бюджета выделена субсидия на благоустройство внутреннего двора ДК, в настоящее время идут конкурсные процедуры, сообщает региональное Министерство информационной политики.