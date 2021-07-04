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Мурманская область. Арктика (16+)04.07.21 18:00

«Прямая линия» с губернатором: северяне задали Андрею Чибису более сотни вопросов

В ходе телевизионной «прямой линии» с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом 4 июля в студии ГТРК «Мурман» было принято более сотни вопросов от северян. Ограниченные временные рамки эфира не позволили ответить всем непосредственно, однако каждый вопрос зафиксирован и поставлен на контроль.

В течение часа Андрей Чибис дал ответы на порядка 20 вопросов, в числе которых были как заранее записанные видеообращения граждан, так и «живые» телефонные звонки в студию.

Вопросы в основном касались тем ЖКХ, городского благоустройства и инфраструктуры. Горожане жаловались на вырубку деревьев в жилых зонах, неисполнение своих обязанностей управляющими организациями, нехватку объектов досуга и спорта. Целый ряд вопросов был взят губернатором на заметку для постановки перед органами местного самоуправления на ближайшем оперативном совещании.

Отдельной темой разговора стало здравоохранение и пандемия коронавируса. Андрей Чибис настоятельно предупредил жителей области от легкомыслия в этом вопросе.

«Ситуация очень напряжённая. Вирус стал существенно тяжелее, это мутация. Врачи, как и в прошлую волну, работают на пределе. При этом у людей есть некое неверие, что всё непросто. Но я регулярно беседую с врачами из красной зоны – у них слёзы на глазах. Я всех убедительно прошу соблюдать элементарные вещи – масочный режим, дезинфекцию рук, минимизировать контакты. Силы медиков не безграничны, справиться можно только всем вместе», – подчеркнул губернатор.

Также глава области пояснил, что тотальная вакцинация в Заполярье не проводится, однако сотрудники служб и предприятий, работающих в непосредственном контакте с людьми, обязаны сделать прививку.

Возмущение губернатора вызвала ситуация, описанная телезрителем из Североморска, – его супругу с пневмонией не принимают в стационар, ссылаясь на нехватку мест. Андрей Чибис назвал случай вопиющим и поручил областному Минздраву немедленно разобраться с ним.

В целом, по словам главы региона, популярные форматы обратной связи с населением, такие как «прямые линии» и комментарии в соцсетях, позволяют быстро решить массу конкретных, точечных вопросов, волнующих северян.

«Есть вещи, которые невозможно сделать «по щелчку пальцев», но кровлю починить, разобраться с квитанцией, с отсутствием горячей воды, с ямой во дворе, – все эти вещи могут делаться, безусловно, быстрее. А люди нередко на местном уровне с бумажками ходят по кругу без всякой реакции. Формат «онлайн» помогает не только решить конкретную проблему, но и наших коллег, в том числе в муниципалитетах, мотивирует делать это не дожидаясь, пока это прилетит сверху», - отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в телеэфире губернатор проанонсировал ещё одну «прямую линию», которая пройдёт на этот раз в соцсетях уже на будущей неделе. Таким образом, любой северянин, задавший вопрос губернатору, может рассчитывать на ответ и решение своей проблемы.

Также на постоянной основе ведётся работа с обратной связью от жителей региона Центром управления регионом – сообщения в социальных сетях, поступающие на портал «Наш Север» и через Госуслуги, фиксируются специалистами ЦУР и передаются в соответствующие органы власти для оперативного реагирования, которое также контролируется Центром.

 

 

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