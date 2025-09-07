«Прямая линия»: северяне могут инициировать благоустройство территорий и установку детских площадок на средства регионального бюджета

Сегодня в ходе «прямой линии», которая проходила в эфире регионального телеканала, глава региона Андрей Чибис рассказал о возможностях региональной программы «На Севере – твой проект».

«Призываю всех быть активными в этом вопросе, потому что инструмент есть. Люди могут инициировать проекты и подавать в программу «На Севере – твой проект». После голосования мы выделяем областные деньги на те проекты, которые выбраны. На днях был в Североморске, где в авиагородке молодая мама заполнила заявку, сагитировала соседей, собрала собственников. Всё провела, власти города помогли. И появилась шикарная детская площадка. Мамы, дети – все довольны. Это работающий механизм, и мы продолжим выделять на неё деньги в следующем году. Кроме того, в следующем году отменим правило, где люди должны выходить на проект с софинансированием, достаточно будет инициативы», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, за время действия губернаторской программы реализовано 382 проекта, а в 2025 году будут проведены работы ещё по 66 инициативным проектам-победителям конкурсного отбора, прошедшего в прошлом году.

Самыми востребованными в программе остаются такие направления, как благоустройство территорий, ремонт входных групп и подъездов многоквартирных домов, благоустройство объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, обустройство детских игровых и спортивных площадок.

