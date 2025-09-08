Путь в порт приписки: Балтийский завод ОСК завершил обслуживание атомного ледокола «Арктика»Каждый третий житель Мурманской области считает, что рынок труда стал менее комфортным и выгодным, чем раньше
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)08.09.25 14:30

«Прямая линия»: в Мурманской области спрос на среднее специальное образование почти 12 человек на место

Об этом глава региона сообщил вчера в ходе «прямой линии», которая проходила в эфире регионального телеканала.

«Этот год рекордный — мы обновили 500 пространств. Это и Губернаторский лицей, и 14 школ, которые были в капитальном ремонте. Мы идём на эти инвестиции, потому что важно в каких условиях учатся наши дети. Эти изменения чувствуют и учителя. Результат такой системной работы доказывают факты: мы впервые вошли в топ-25 субъектов по качеству общего образования», – сказал глава региона.

На масштабные изменения в этом году направлено свыше 3,5 млрд рублей. Андрей Чибис также отметил, что особое внимание уделяется системе подготовки рабочих кадров. Трудоустройство выпускников СПО – почти 95%. Всего с 2019 по 2024 годы капитально отремонтировано девять студенческих общежитий. Для студентов открыты пространства «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ». В 2025-2027 годах отремонтируем еще не менее 13 зданий учебных корпусов и общежитий колледжей.

«Кроме того, мы обновляем наш МАУ, который вошёл в программу «Приоритет 2030», создаём на его базе кампус мирового уровня. Благодарю нашего президента за поддержку этого объекта. Первый шаг — уникальный объект — БУТЦ. Недавно открыли новый Учебно-тренировочный комплекс по борьбе за живучесть судна», – добавил Андрей Чибис.

К концу лета 2026 года планируют ввести вторую часть БУТЦ — здание с глубоководным бассейном, где будут отрабатывать навыки поведения и спасения на воде.

Напомним, МАУ и девять колледжей региона вошли в топ-10 национального рейтинга по уровню трудоустройства и заработной платы выпускников.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, говоря о развитии системы образования в Мурманской области, губернатор также подчеркнул, что зарплаты учителям увеличены – по этому показателю регион занимает 11 место по России.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/108403/?sphrase_id=7023209#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
Ольга
03.09.25 15:54
Нет там таких курсов! *** Ольга, обратите внимание на дату сообщения - 2022 год. Скорее всего их уже и не должно быть. Редакция
Комментарий к новости:Для северянина доступны курсы по оказанию первой медицинской помощи в рамках проекта «Здоровое будущее» от Высшей партийной школы
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Каждый третий житель Мурманской области считает, что рынок труда стал менее комфортным и выгодным, чем раньше-PRO Валюту (16+)Рубль дешевеет в ожидании новостей на внешнеполитическую тематику-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Слово и дело: в Мурманске состоялись традиционные встречи с горожанами в округах-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»