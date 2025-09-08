«Прямая линия»: в Мурманской области спрос на среднее специальное образование почти 12 человек на место

Об этом глава региона сообщил вчера в ходе «прямой линии», которая проходила в эфире регионального телеканала.

«Этот год рекордный — мы обновили 500 пространств. Это и Губернаторский лицей, и 14 школ, которые были в капитальном ремонте. Мы идём на эти инвестиции, потому что важно в каких условиях учатся наши дети. Эти изменения чувствуют и учителя. Результат такой системной работы доказывают факты: мы впервые вошли в топ-25 субъектов по качеству общего образования», – сказал глава региона.

На масштабные изменения в этом году направлено свыше 3,5 млрд рублей. Андрей Чибис также отметил, что особое внимание уделяется системе подготовки рабочих кадров. Трудоустройство выпускников СПО – почти 95%. Всего с 2019 по 2024 годы капитально отремонтировано девять студенческих общежитий. Для студентов открыты пространства «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ». В 2025-2027 годах отремонтируем еще не менее 13 зданий учебных корпусов и общежитий колледжей.

«Кроме того, мы обновляем наш МАУ, который вошёл в программу «Приоритет 2030», создаём на его базе кампус мирового уровня. Благодарю нашего президента за поддержку этого объекта. Первый шаг — уникальный объект — БУТЦ. Недавно открыли новый Учебно-тренировочный комплекс по борьбе за живучесть судна», – добавил Андрей Чибис.

К концу лета 2026 года планируют ввести вторую часть БУТЦ — здание с глубоководным бассейном, где будут отрабатывать навыки поведения и спасения на воде.

Напомним, МАУ и девять колледжей региона вошли в топ-10 национального рейтинга по уровню трудоустройства и заработной платы выпускников.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, говоря о развитии системы образования в Мурманской области, губернатор также подчеркнул, что зарплаты учителям увеличены – по этому показателю регион занимает 11 место по России.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/108403/?sphrase_id=7023209#&gid=1&pid=1