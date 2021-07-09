«Прямая линия» в соцсетях: за три часа Андрей Чибис ответил на 100 вопросов

Три часа трансляции и прямые ответы на 100 заданных северянами вопросов – таковы основные результаты проведённой губернатором Мурманской области Андреем Чибисом прямой линии в социальных сетях.

Онлайн-эфир состоялся 8 июля с 19 до 22 часов. Зрители имели возможность задать любой вопрос в комментариях под трансляцией на популярных платформах – Вконтакте и Instagram. Глава региона «вживую» выборочно ответил на поступившие вопросы, а также на подготовленные жителями Заполярья заранее видеообращения.

Спектр поднятых тем достаточно широк – от вакцинации от коронавируса до судьбы мурманского океанариума. Северяне в основном ставили перед губернатором самые насущные проблемы, с которыми они сталкиваются постоянно.

Самый большой блок вопросов был ожидаемо посвящён пандемии коронавируса. Андрей Чибис, пользуясь возможностями онлайн-площадки, ещё раз призвал земляков пройти вакцинацию.

«Вижу много споров в социальных сетях – «почему нас заставляют?». Вот когда ребёнка родители ведут в детский сад, заметьте, ни у кого не вызывает никаких вопросов необходимость прививок, чтобы меньше был риск заболеваний и у него, и у одногруппников. Эти споры ни к чему не приведут. Чем медленнее мы вакцинируемся, тем больше риск, что пандемия не уйдёт. И мы так и будем жить с ограничениями. Огромное число людей сейчас лежит в тяжёлом состоянии, и огромное число врачей ежедневно борются за их жизнь. Считаю, что вакцинация необходима. Более того, по решению Роспотребнадзора отдельным организациям на территории Мурманской области выносятся специальные постановления о необходимости проведения вакцинации их сотрудников. Я обращаюсь ко всем, кто не сделал прививку, – идите, сделайте, сохраните жизнь и здоровье себе и окружающим!», – отметил губернатор.

При этом глава региона подчеркнул, что никаких решений об обязательной вакцинации всех жителей области не принималось. Андрей Чибис также пояснил, что показанием к госпитализации пациентов с коронавирусом является пневмония в определённой степени, заболевшие в более лёгкой форме проходят амбулаторное лечение.

Развёрнутый ответ дал губернатор на вопрос известного блогера Романа Глека, когда Мурманск наконец избавится от аварийных деревянных домов.

«Я слышал про «столетие Мурманска без деревяшек». Считаю, что если брать на себя обязательства, то надо делать, и без всяких лозунгов. Это очень тяжёлый проект, но мы приступили к его практической реализации. Сейчас проектируются первые дома, в этом году мы зайдём в стройку, параллельно расселяя и снося те дома, которые сейчас в Больничном городке есть. План такой, что Больничный год за годом будет обновляться, и мы, надеюсь, придумаем ему другое название. К сожалению, это не только Больничный городок, у нас деревяшек в городе ещё хватает, но постепенно мы эту проблему будем решать», – сказал Андрей Чибис.

Также губернатор пообещал не оставить в беде мурманский океанариум, из-за бюрократических проблем переживающий не лучшие времена. По словам Андрея Чибиса, если ситуация станет критической, учреждение будет принято в областную собственность.

Целый ряд вопросов был посвящён конкретным точечным проблемам городов и посёлков. Поскольку к «прямой линии» были подключены главы муниципалитетов, отдельные проблемы удалось решить ещё до конца трансляции. Так, в ходе эфира пришло известие, что в Заполярном вновь заработал фонтан, о котором губернатору сообщали жители города.

Немало вопросов было посвящено дорожной проблематике. Андрей Чибис сообщил зрителям, что в ближайших планах областного правительства реконструкция и обустройство трёх важнейших участков региональных трасс – автоподъезда к Североморску, дороги в аэропорт Мурманск и трассы Кировск-Апатиты. Также не будут забыты дороги в Териберку и Североморск-3.

Ответил губернатор и на наболевший вопрос о безвозмездном предоставлении многодетным семьям земельных участков. Зачастую такие участки находятся в неудобных местах и лишены каких бы то ни было коммуникаций. Андрей Чибис пообещал до 1 сентября разработать план обустройства участков либо замены их денежной компенсацией.

Помимо прочего Андрей Чибис дал ответ и на несколько сугубо личных вопросов. Так, губернатор рассказал, что любит блюда из трески, лучшим другом считает свою семью, а в жизни руководствуется девизом «Кто хочет – ищет возможность, кто не хочет – ищет причину».

Вопросы, заданные северянами в эфире трансляции, стали лишь малой частью пришедших по различным каналам обращений к губернатору. Все они, в том числе и обозначенные в комментариях в соцсетях, будут взяты на контроль сотрудниками правительства Мурманской области, сообщает региональное Министерство информационной политики.