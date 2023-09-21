Прямой эфир с Сергеем Мякишевым: большая часть вопросов была посвящена выплатам и различным мерам поддержки школьников и студентов

Порядка 70 тысяч заполярных семей получают государственные меры поддержки

Министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев принял участие в прямом эфире, организованном совместно с Центром управления регионом. Темой трансляции стали меры социальной поддержки, доступные северянам с детьми в 2023 году.

В ходе эфира глава ведомства рассказал о региональном комплексе мер соцподдержки и ответил на актуальные вопросы от жителей Мурманской области о государственной помощи заполярным семьям.

«В нашем регионе 107 тысяч семей с детьми, из них порядка 70 тысяч – получают различные меры поддержки. Сам комплекс мер достаточно обширный. В государственной программе, которую администрирует наше министерство, заложено 15 мер поддержки. Общий объём финансирования – более 6,5 млрд рублей», – отметил Сергей Мякишев.

Большая часть вопросов была посвящена выплатам и различным мерам поддержки школьников и студентов. Отдельной темой стало обеспечение бесплатным питанием школьников: министр рассказал о том, кому предоставляется и как правильно оформить данную меру в зависимости от категории и уровня дохода семей–получателей.

Также особое внимание глава ведомства уделил государственным мерам поддержки многодетных северян, а также семей с детьми-инвалидами.

Ещё одной темой эфира стало открытие нового семейного пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ» в Мурманске. Проект реализован при поддержке областного правительства в рамках программы «На Севере – жить».

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, Сергей Мякишев ответил на вопросы о самом пространстве и его возможностях, о предстоящих мероприятиях, а также о планах открытия семейных «СОПОК» в других муниципалитетах Мурманской области. Так, до конца года в регионе появятся ещё два пространства: в Североморске и Полярном.

Запись эфира с министром труда и социального развития Сергеем Мякишевым доступна по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru