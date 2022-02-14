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Мурманская область. Арктика (16+)14.02.22 08:45

Прямые эфиры главврачей мурманских поликлиник посмотрели более 30 тысяч северян

По предложению Центра управления регионом руководители крупнейших мурманских поликлиник Артём Ладыгин и Константин Биджоев провели прямые эфиры в социальной сети «ВКонтакте». Во время трансляций жители задали свои вопросы о получении медицинской помощи во время массовой заболеваемости коронавирусной инфекцией и ОРВИ. 

В частности, северян интересовало, как открыть, продлить и закрыть больничные листы, как связаться с медучреждением, как предупредить утерю информации при оформлении документа о временной нетрудоспособности.

Как рассказал и.о. главврача мурманской поликлиники №2 Артём Ладыгин, первичное звено здравоохранения в считанные дни столкнулось с кратным увеличением количества заболевших, а вследствие этого – желающих закрыть больничный лист. Для удобства пациентов было принято решение организовать возможность дистанционно закрыть соответствующий документ с помощью специальной формы на сайте поликлиники.

«Если вы сформировали заявку на нашем сайте, ее обязательно обработают, разыщут ваше заявление, которое вы оставляли в вотсап-приёмной, и больничный откроют за прошедший период, и закроют своевременно согласно вашей заявке», – отметил он.

Также Артём Ладыгин напомнил, что в феврале Минздрав РФ и Роспотребнадзор утвердили новые правила выдачи больничных и выписки пациентов с COVID-19. В случае, если лечение пациента заняло 7 и более дней, контрольный ПЦР-тест для выписки не потребуется.

Главный врач мурманской поликлиники №1 Константин Биджоев рассказал о том, что в поликлиниках региона дополнительно развернуты так называемые фильтр-боксы – кабинеты для приёма пациентов с симптомами простудного заболевания.

«Вход в эти кабинеты организован с улицы, с отдельной дверью, чтобы здоровые пациенты не контактировали с пациентами заболевшими. Если с того момента, как мы их организовали, у нас работало 2-3 кабинета, и их хватало под наши задачи, то сейчас мы их отрыли около 15, и работают они в трёх филиалах нашей поликлиники», – отметил Константин Биджоев.

Прямые эфиры главврачей мурманских поликлиник посмотрели более 30 тысяч северян. Запись трансляций доступна в группе Центра управления регионом в социальной сети «ВКонтакте».

 

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