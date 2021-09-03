Прямые рейсы из Мурманска в Сочи и Симферополь продлены на октябрь

Перелёты по сезонным маршрутам Мурманск – Сочи и Мурманск – Симферополь продлены на октябрь. Полётная программа прямых рейсов авиакомпании «Аэрофлот – российские авиалинии» уже известна.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, дополнительные рейсы по маршруту Мурманск – Сочи будут осуществляться с 3 по 28 октября по четвергам и воскресеньям, а по маршруту Мурманск – Симферополь с 3 по 30 октября по четвергам и субботам.

«Рейсы будут выполняться на воздушном судне «Airbus A320» вместимостью 140-158 пассажиров», – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Виктор Тиховский.