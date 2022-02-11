Прыжки с парашютом начинаются с земли

Военнослужащие десантно-штурмовых и разведывательных подразделений бригады морской пехоты Северного флота приступили к первому этапу воздушно-десантной подготовки в зимнем периоде обучения на наземных тренажёрах.

На макетах самолёта и вертолёта морпехи-десантники отработали порядок и правильность посадки в грузовой кабине, зацепление карабинов за трос и действие по предварительной и исполнительной командам на прыжок с парашютом.

На стапеле для подвесных систем военнослужащие получили опыт парашютиста с момента отделения от самолёта до изготовки к приземлению.

Парашютный трамплин помог отработать навыки правильной изготовки к приземлению и падения десантника на землю после приземления.

Завершающим этапом военнослужащие провели тренировки на парашютном тренажере позволяющем отработать все элементы действий парашютиста в комплексе, начиная с момента размещения в самолете и до приземления с парашютом.

Воздушно-десантной подготовке военнослужащих соединений береговых войск Северного флота уделяется особое внимание. При этом основной упор делается на безопасность её проведения. После теоретических и практических занятий на земле и прохождения системы контроля морские пехотинцы приступят к выполнению фактических прыжков с парашютом.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, при проведении воздушно-десантной подготовки применяются парашюты трёх типов: Д-6, Д-10 и Арбалет-2. В ходе проведения практических тренировок по воздушно-десантной подготовке военнослужащие совершенствуют практические навыки десантирования в полной боевой выкладке и со штатным оружием.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12408258@egNews